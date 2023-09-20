GÜNAYDIN DOSTLARIM !

Kızgınım kendimize!

UYAN TÜRK ARTIK UYAN!

UYAN ;TÜRK MİLLETİNE ve TÜRK MİLLETİNİN ULU ÖNDERİ ATATÜRK’E yapılan hakaretlere gereken tepkiyi ve devamında gereken karşılığı ver.

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Adı lazım değil,Kuveytli emperyalizm uşağı-densiz bir çöl faresi,Abdülaziz Dwaihi bin Rumaih isimli bir yazar TÜRK MİLLETİ’NE:

“O’nlar dağlarda kaçarken,ANADOLU’yu fetheden O’nlara YURT yapan biz Araplar’dık...”dedi.

ULU ÖNDER ATATÜRK’e asılsız ithamlar ve hakaretlerde bulunup”...KADINSI...”dedi.

Devamında TÜRKİYE CUMHURİYETİ PASAPORTU ve TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ küçük düşürecek söylemlerde bulundu.

“...400.000 USD’ye vatandaşlık alın ARAPLAR ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUMHURBAŞKANI olun ATATÜRKÜN heykellerini yıkın;resimlerini yırtın...”dedi.

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EY TÜRK MİLLETİM!

1-Suç duyurusunda bulun sana ve ATANA yapılan hakaretlere...

Ve EY YÖNETENLER!

2-Soruşturma başlatın ve bu densizin MALVARLIĞI var ise müsaderesine karar verip,ÜLKEME sokmayın bu pisliği...

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Şimdi bu densize cevabını TARİH versin.

Önce ATATÜRK:

-“HZ.MUHAMMED(S.A.V)’in kabrinin tek taşına dokunursanız ORDUM İLE AŞAĞIYA İNERİM EY SUUD KRALI!...”1919

-“TÜRK ÇOCUĞU ARTIK ARAP ÇÖLLERİ İÇİN KANINI DÖKMEYECEKTİR...! 1930

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1900’lü yıllarda ARAPLARI OSMANLI İMPARATORLUĞUNU yıkmak için kullanan İngiliz ajan ARABİSTANLI LAWRENCE şöyle anlatmış sonradan anılarında:

“HER SOKAKTA ARAPLARIN TÜRKLERİ KESTİĞİNİ GÖRDÜM;DUVARLAR KAN İÇERİSİNDEKİ KALMIŞTI.TAFASTA 5000 OSMANLI ASKERİ KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ.”

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Mısırlı yazar Seyyid Kutub şöyle demiş:

“Şu gördüğünüz Arap ordularının varlığı islamı ve Müslümanlığı savunmak için değildir...Onlar Yahudi ve kafirlere tek kurşun sıkmazlar...”

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Şimdi tarihteki Arapların “Türklere ihanetlerine”bakalım...

Eski tarihleri bırakıp Birinci Dünya Savaşı ve sonrası 10 seneye göz gezdirdiğimizde bile dehşete kapılırız.

1-1915 Çanakkale Savaşı.

ATATÜRK Arap askerlerin olduğu birliklere güvenmemişti çünkü 60.000 Arap kökenli Osmanlı askeri savaş alanını terketmişti.

2-İtilaf Devletleri ,Osmanlıyı parçalayıp,paylaşmak için en büyük desteği ARAPLARDAN aldı;Osmanlı Ordusundaki en büyük zayiatlar Bağdat, Hicaz ve Ürdün-Kanal cephelerinde verildi.Emperyalistlerin en kolay istismar edebilecekleri ve halkını satın alabilecekleri bölgeler, Osmanlının egemenliğinde olan Arap yarımadasındaki kabilelerdi.Bunun için özel yetiştirilmiş “Arabistanlı Lawrence” ve benzeri casuslar gönderdiler ARAPLARIN arasına EMPERYALİSTLER.

En çarpıcı olay ;Hicaz-Yemen Cephesi'nde 1918 yılında Arapların ihaneti ile esir düşen 16. Tümenin 48. Alayındaki Osmanlı askerlerine karşı Seydibeşir Kampı'nda İngilizler tarafından gerçekleştirilen eylemdir. İçine bol miktarda krizol maddesi eklenmiş su dolu kazanlara mikrop kırma bahanesiyle sokulan 15.000 Osmanlı askeri kör edilmiştir.

3-FAHREDDİN PAŞA’yı anmadan ARAP İHANETİ konulu yazımı bitirmek olmaz.

İNGİLİZ destekli Şerif Hüseyin isyanına ,yollar kapalı olmasına rağmen 2 yıl 7 ay dayanan MEDİNE FATİHİNİN ruhu şad olsun.

Peygamber efendimizin kabrini teslim etmemek için kafire;gerekirse çekirge yiyerek aç-susuz dayandılar...

TÜRK MİLLETİ ŞANLI ECDADININ ve ATATÜRK’ÜN RUHLARI ŞAD OLSUN!

TÜRK MİLLETİ İLELEBET VAROLMAK İÇİN UYANIK OL!

Çünkü ATATÜRK’ÜN dediği gibi:

“UYUYAN MİLLETLER YA YOK OLUR YA DA KÖLE OLARAK UYANIRLAR!”