İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisiyle diş estetiğine olan talebin arttığını ve diş hekimi istihdamının öne çıktığını belirtti.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, diş hekimleri için kariyer fırsatlarının çeşitlendiğini kaydetti.

Diş hekimi olmak için gençlerin izlemesi gereken yol haritasını açıklayan Günay, 'Diş sağlığı günden güne önem kazanıyor. Uzmanlık eğitimi almak isteyen diş hekimleri, 3-5 yıl süren bir eğitim programına katılır. Bu eğitim programını tamamladıktan sonra, diş hekimleri uzmanlık alanı ile ilgili bir muayenehane açabilirler.' ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği fakültesinden mezun olan bir kişinin, kendi muayenehanesini açabilmek için pratiğini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Günay, 'Öğrenciler öncelikle diş hekimliği fakültesindeyken, gerçek hastalara tedavi uygulama fırsatı veren klinik staj programlarına katılmalı. Diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra, klinik ortamda çalışmayı ve hastalarla iletişim kurmayı öğrenmek için, bir diş hekiminin yanında asistan olarak çalışmaya başlamalılar.' açıklamasında bulundu.

Günay, öğrencilerin, yeni tedavi yöntemlerini öğrenme ve hastalarına daha iyi hizmet sunabilmesi için diş hekimliği alanındaki güncel gelişmeleri de takip etmesi gerektiğini belirtti.

Günay, 'Ayrıca diş hekimliği alanındaki mesleki kuruluşlara üye olmalarını da tavsiye edebilirim. Bu kuruluşlar, diş hekimlerine, mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı verir. Böylece diş hekimliği fakültesinden mezun olan bir kişi, kendi muayenehanesini açabilmek için gereken deneyim ve beceriye sahip olabilir.' ifadelerini kullandı.

- 'Yeni teknolojiler diş hekimliğinde iş verimliliğini artırdı'

Yeni teknolojilerin hayata geçmesi sayesinde diş hekimliğinde iş verimliliğinin arttığına işaret eden Günay, şunları kaydetti:

'Dijital röntgen, intraoral tarayıcılar ve bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) sistemleri gibi teknolojiler sayesinde diş hekimleri daha hızlı ve hassas teşhisler yapabiliyor, tedavi planlarını oluşturabiliyor ve diş protezlerini üretebiliyorlar. Bu durum tedavi süreçlerini hızlandırıyor, tedavi başarı oranlarını artırıyor ve hastaların memnuniyetini yükseltiyor. Yeni teknolojiler, diş hekimliği alanında uzmanlık alanlarının sayısını da arttırdı. Dijital diş hekimliği, diş implantları, dental estetik, uyku apnesi tedavisi gibi farklı uzmanlık alanları ortaya çıktı ve bu sayede diş hekimleri için kariyer olanakları çeşitlenmiş oldu.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim programı 5 yıl sürelidir. Temel bilimler, klinik bilimler ve klinik uygulamalar olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Temel bilimler bölümünde, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji, endokrinoloji, immünoloji, genetik gibi dersler tıp fakültesi öğrencileri ile beraber verilmektedir. Klinik bilimler bölümünde, diş hastalıkları, diş eti hastalıkları, endodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji, pedodonti, ortodonti, oral cerrahi, ağız, diş ve çene radyolojisi gibi dersler verilir. Klinik uygulamalar bölümünde ise öğrenciler, klinik ortamda hastalara tedavi uygulamaktadır.'

Günay, Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programının, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak tasarlandığını ifade etti.

- 'Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye'nin en iyi diş hekimliği fakültelerinden biri'

Günay, 'Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye'nin en iyi diş hekimliği fakültelerinden biridir. Fakültemiz, modern altyapısı, deneyimli öğretim kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile öne çıkmaktadır. Öğrencilerimizin, ağız ve diş sağlığı alanında bilgili, becerikli ve etik birer diş hekimi olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Fakültede, 14 bin metrekare kapalı alana sahip binada 8 adet klinik bulunduğunu belirten Günay, 'Klinikler, her türlü diş hekimliği tedavisi için gerekli ekipman ve cihazlarla donatılmıştır. Öğrenciler, kliniklerde, deneyimli öğretim üyeleri ve asistanlar eşliğinde hastalara tedavi uygularlar. Öğrencilere uygulama olanağı sunmak için ayrıca, 1 adet diş tedavisi simulasyon laboratuvarı, 1 adet preklinik laboratuvarı ve 1 adet estetik ve form laboratuvarımız bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

Günay, diş hekimliği fakültesi olanaklarının yanı sıra geleceğin diş hekimlerinin daha iyi hazırlanabilmeleri için Üsküdar Diş Hastanesi’nin de hem öğrencilerin hizmetine açıldığını belirtti.

Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Öğrencilerimizin başarıları ve gelecekteki meslek hayatları için en önemli avantajlardan biri, diş hastanesi olanaklarımız ve burada sağladığımız pratik imkanlardır. Diş hastanesi ile koordineli bir eğitim, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirme fırsatı sunar. Bu, öğrencilerimizin mesleki becerilerini ve güvenini artırırken, aynı zamanda gerçek hastalar üzerinde deneyim kazanmalarını ve mezuniyet sonrasında daha hazır ve yetkin diş hekimleri olmalarına katkı sağlar.

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri öğrencilere daha gerçekçi ve interaktif bir öğrenme deneyimi sunuyor, öğrencilerin farklı klinik durumlardan oluşan bir veri tabanına erişmelerini sağlıyor. Diş hekimleri ise bu teknolojiler sayesinde hastalarının ağız ve diş sağlığını daha hızlı ve kolay bir şekilde teşhis edebilir, hastalarına daha doğru ve etkili tedaviler sunabilirler. Hastalarının tedavi sürecini daha rahat ve konforlu hale getirebilir ve tedavi maliyetlerini düşürebilirler.'