İSTANBUL- Üsküdar Belediyesi, çocuk yaşlarında fotoğrafçılık serüvenine başlayan İzzet Keribar’ın İstanbul’un farklı semtlerini içeren fotoğraflarından oluşan ‘Efsunlu Şehir’ adlı sergisini İstanbullularla buluşturdu.

Sanatçının geleneklere, yaşamın güzelliklerine duyduğu saygıyı yansıttığı fotoğraf karelerinden oluşan sergi, İstanbulluları şehrin 1952 yılından günümüze kadar yaşadığı dönüşümün izinden giden bir nostalji yolculuğuna çıkarıyor. İstanbul’un tarihsel süreçlerine dair önemli görsel belgeler sunan sergi, 24 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul’un görsel yolculuğu bu sergide…

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sergi açılışındaki konuşmasında Üsküdar Belediyesi’nin kültür ve sanat yönüyle de öne çıktığını söyleyerek şunları kaydetti: “Üsküdar bir sanat şehri, bir kültür şehri. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu zenginliği siz sanatseverlerle buluşturmak istiyoruz. İstanbul’un görsel yolculuğu bu sergide sizlerle buluşuyor. Serginin hem işin sanatsal hem de tarihsel bir yönü var. Sergide İstanbul'un son 70 yılını ve tabii ki Üsküdar'a da özel bir parantez ayrılarak şahitlik edeceğiz. Bu sergide tarihi bulacaksınız, sanatı bulacaksınız, İstanbul’u bulacaksınız ve kendinizi bulacaksınız.”

İzzet Keribar açılıştaki konuşmasında “1950li yıllarda, daha bir lise öğrenciyken başladığım fotoğrafçılığın beni bu kadar uzun ve serüven dolu bir yola taşıyacağını bilemezdim. Eski İstanbul fotoğraflarına ek olarak son yıllarda Üsküdar’da çektiğim bazı fotoğraflardan bir sergi yapma kararı aldık ve ek olarak sergi kataloğu yapma fikri ortaya atıldı. Kısa zamanda bir seçim yaptık ve işe koyulduk. Kitaplar bizden sonra gelecek nesillerin faydalanabileceği belgeler ve izler” şeklinde konuştu ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Serginin küratörü Erkan Doğanay da açılıştaki konuşmasında “İstanbul büyülü bir şehir. İzzet Keribar’ın 1950’li yıllardan bugüne kadar uzayan fotoğraf seçkisinden 80 kadar fotoğraf ile bir seçki oluşturduk” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ