Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta tabancayla ağır yaralanan Mikail Eker (28), 4 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay

Uşak'ta 4 Mayıs'ta Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta tabancayla ağır yaralanan Mikail Eker, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli A.D, 8 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

A.D'nin ifadesinde, Eker ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını savunduğu belirtildi.