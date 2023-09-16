Ankara

Çelik, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan tarımsal desteklemeler içinde yer alan küçükbaş hayvancılığa yönelik desteklemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu desteklerden önemli bir tanesinin anaç koyun keçi desteği olduğuna işaret eden Çelik, söz konusu destekten 200 binin üzerinde yetiştiricinin faydalandığını kaydetti.

Geçen yıl hayvan başına 50 lira olan anaç koyun keçi desteğinin bu yıl için 100 liraya yükseltildiğine dikkati çeken Çelik, "Sürü büyütme ve yenileme desteğinin de hayvan başına 200 lira olarak devam ettirilmesi sektörümüz için artı değer olmuştur." ifadesini kullandı.

Çelik, çoban istihdamının sektörün bir başka önemli sorunu olduğunu belirterek, çoban istihdam desteğinin beklentilerinin üzerinde artırılmasının bu sorununun çözümünde etkili olacağına dikkati çekti.

Çoban istihdam desteğindeki artışı kayda değer bulduklarını vurgulayan Çelik, "Çoban desteği ile çobanlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacak adımların da atılması talebimizin de dikkate alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükbaş hayvancılığa verilen destek kalemlerindeki artışa da değinen Çelik, şunları kaydetti:

"2023'te yapılacak desteklemelerde anaç koyun keçi desteği ile birlikte anaç tiftik keçiler için 20 lira olan destek 40 liraya, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçileri için ilave olarak 2 lira olan destek 4 liraya çıkarılmış ve tiftik üretim desteklerindeki oğlak, anamal ve tali destekler de yüzde 100 artırılmıştır. Ayrıca, il birliklerimizde istihdam edilen tarım danışmanları için verilen destek tutarının 72 bin liradan 144 bin liraya yükseltilmesini de önemli bir karar olarak görüyoruz. Bu artışlar sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesi adına memnuniyet verici olmuştur."

AA