Ürdün'deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, 8 aydır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'yle dayanışma içinde olmak ve Filistin davasını anlatabilmek için grafiti sanatını kullanıyor.

Yıllar önce Filistin topraklarından sürgün edilen mülteciler, ülkelerini ve davalarını unutmadıklarını her fırsatta türlü yollar kullanarak anlatmaya çalışıyor. Ürdün'deki Filistinliler de vatanlarıyla bağlarını ve geri dönüş haklarını savunmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile aynı sınırı paylaşan ülkede, yaklaşık 2,5 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. Resmi verilere göre ülkedeki Filistinlilerin 460 bini 13 mülteci kampında yaşıyor. Başkent Amman'ın kuzeyindeki Baka Mülteci Kampı, yaklaşık 120 bin Filistinliyle bu kampların en büyükleri olarak dikkati çekiyor.

Gazze ile dayanışma mesajları

AA muhabirinin ziyaret ettiği Baka Mülteci Kampı'nda Filistin davasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için duvarlara çizilmiş grafitiler bulunuyor. Grafitilerde 8 aydan bu yana İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ne destek mesajları veriliyor.

"Boyun eğmeyeceğiz" yazısıyla Filistin haritası ve Filistin kefiyesinin çizili olduğu resimler, bu grafitilerden bazıları. Bir başka duvarda ise zafer işaretine "Filistin'i kurtarmanın tek yolu, silahlar" yazısı eşlik ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin resminin çizildiği bir duvarda da "Direniş benim tek ve meşru temsilcimdir" ifadesi bulunuyor.

Yine duvarlarda, "Aksa Tufanı.. Gazze boyun eğmeyecek", "Biz ölürüz, Filistin hayat bulur" yazılı grafitiler yer alıyor.

Grafitiler, topraklarından uzak da olsalar gençlerin Filistin'le yaşadıklarını gösteriyor

Duvarlardaki grafitilere ilişkin konuşan kamp sakini 73 yaşındaki Filistinli Muhammed Ganim, resimler ve yazılarla, Filistin davasının hala canlı olduğunu anlatmak istediklerini söyledi.

Grafitileri genç yaştaki Filistinlilerin çizdiğine dikkati çeken Ganim, topraklarından uzak da olsalar, vatanlarını göremeseler de Filistin'le yaşadıklarını gösterdiklerini belirtti.

"İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kadınları ve çocukları öldürerek Filistin davası unutulsun istiyor. İsrail başaramayacak. Çünkü genci, çocuğu Filistin sevgisiyle büyüyor. Bu sevginin de zamanla bitmesi imkansız." diyen Ganim, Filistin'in sözlerle değil, güçle geri alınabileceğini vurguladı.

Ganim, "Bu resimler ve yazıların ortasında yaşayanlar, vatanlarını savunmanın önemini ve gerekliliğini öğreniyor." ifadesini kullandı.

Filistinli mülteci Hasan Ebu Cezer de grafitilerin, Filistin davasının kök salması için yapıldığını söyledi.

"Filistin davasını bilmeyen bir çocuk, bu duvar resimleri sayesinde Filistin bayrağının renklerini, önemini ve Filistin mücadelesini öğrenecektir. Böylece vatan onun hafızasında kalacak ve onu unutmayacaktır." diyen Ebu Cezer, "vatansız bir insanın değerinin olmadığını" belirtti.

Her zaman Filistin'i, Hamas'ı ve direniş gruplarını desteklediklerini ifade eden Ebu Cezer, yapılan grafitilerin, gençlere işgal altındaki vatanlarını unutmamaları gerektiğini hatırlattığını dile getirdi.

"Bu çizimler ve yazılar, mülteciler arasında Filistin'e olan büyük bağlılığın kanıtıdır"

Ürdünlü akademisyen ve sosyoloji araştırmacısı Hüseyin el-Huzai de "Bu çizimler ve yazılar, mülteciler arasında Filistin'e olan büyük bağlılığın kanıtıdır. Uzakta da olsalar Filistin'in hala ruhlarında yaşadığını göstermektedir." dedi.

Grafitileri, "toplumsal kahramanlar" olarak gördüğünü ifade eden Huzai, Ürdün'deki mültecilerin Filistin davasını canlı tutmaya devam ettiğini söyledi.

Ürdünlü siyaset bilimi araştırmacısı Emel Aşur da, "Filistin kamplarında duvarlara çizilen resimler ve yazılar, onlarca yıl süren bir hikayenin ifadesidir." diye konuştu.

Aşur, Filistinli mültecilerin grafitiler aracılığıyla topraklarından vazgeçmeyecekleri ve sürgün edildikleri vatanlarına geri dönme konusunda ısrarcı oldukları mesajı verdiğini aktardı.