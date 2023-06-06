ANKARA AA- MYK Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, MYK Başkanı Cemal Cihan Coşkun, ANELSANDER Başkanı Uğur Bent Türker ile kurum ve dernek yöneticileri katıldı.

Coşkun, yaptığı konuşmada, Anadolu tarihi ve kültürünün geleceğe taşınması için bugün çok önemli bir işbirliğinin hayata geçirileceğini söyledi.

Protokolle geleneksel ve eskimeye yüz tutmuş mesleklerin miras olarak gelecek nesillere bırakılabileceğini ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Temel amacımız, bu meslekleri yaşatmak, tanımlamak, kitaplaştırarak Türkiye'nin dört yanında raflarda yer almasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olacak. Değişen teknoloji, dijitalleşen dünya, geleneksel mesleklerden, Anadolu kültüründen, kendi kültürümüzden biraz uzaklaşmamıza sebep oldu. Yaptığımız çalışma, bizi tekrar geçmişimizle buluşturacak ve o kokuyu, tadı, işçiliği yeniden görmemiz ve yaşatmamız için bize çok önemli fırsat tanıyacak."

Coşkun, projeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da çok kıymet verdiğini belirterek, MYK olarak unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İşbirliğinin, güncel mesleklerin dışındaki ata mesleklerini yaşatmak için önemli olduğunu ifade eden Coşkun, "Gelecek kuşakların, Anadolu'nun kokusunu, sesini, tadını alabilmeleri, kendilerini ata mesleklerinde geliştirebilmeleri, bu mesleklerin bir sanatçılık ve zanaatçılık bilinciyle yapıldığını kavrayabilmeleri ve hayatlarını bu mesleklerle idame edebilmelerinin önünü açacak çalışmalara imza atacağız." dedi.

"El sanatlarımız için böyle bir hizmette bulunuyor olmaktan onur duyuyoruz"

ANELSANDER Başkanı Uğur Bent Türker, "3-5 kuşaktır hatta yüz yıllardır Anadolu'da kadın kültürü olarak sürdürdüğümüz, somut olmayan kültürel miras olarak adlandırdığımız bu kıymetli zanaatları üreten değerli ustalarımız ve son kuşak temsilcileri ile ülkemizin önemli bir tarihi sürecinde yaşayan en canlı delilimiz olan el sanatlarımız için böyle bir hizmette bulunuyor olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Projeye katkılarından dolayı Bakanlığa ve MYK'ye teşekkür eden Türker, projenin yaklaşık 1,5 yıl süren çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Türker, "Üreten toplum, kendine yeten toplumdur." şiarıyla üreteni ve üretileni her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

Proje Koordinatörü Sıddı Zübeyde Atan Bülbül, unutulmaya yüz tutmuş, somut olmayan kültürel mirasların yaşatılması, kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında projenin çok önemli olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile MYK Başkanı Cemal Cihan Coşkun'a projeye desteklerinden dolayı teşekkür eden Bülbül, "Sanat ve zanaatlarda çok branş var ama çalışma ilk etapta 21 branş üzerinden gerçekleştirilecek. Çini, güzel yazı, ebru, kat'ı, cilt, dokuma, yemeni ve talikanın bunlardan birkaçı. Bunlar tamamlandıktan sonra diğer branşları da tamamlamak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Coşkun ve Türker, protokol metnini imzaladı.

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarla, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının standartları belirlenecek.