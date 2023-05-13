Merhaba dostlar geçmiş ile bugünü harmanlayıp hasbıhal edelim bugün.

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13.05.2016 tarihinde HAKKARİ-ÇUKURCA’da 9 MEHMEDİMİZ şehit oldu.Ruhları şad olsun;Mekanları cennettir elbet!

Hain saldırıyı yapan,EMPERYAL VE SÖMÜRGECİ UŞAKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK -FETÖ bağlantılarıydı.

SÖMÜRENLER ve EMPERYALİSTLER özellikle ABD destekçileri idi HAİN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN farkında OL;UNUTMA TÜRK MİLLETİ!

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ATATÜRK’ÜN sözü ile:

“DOST ÜLKE YOKTUR;TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DA DOSTU YOKTUR”.

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13 Mayıs 2014 gününün

adı ise “SOMA KATLİAMI”.

Katliamdı ;sonrası bizzat şahit oldum.

13 Mayıs 2014 tarihinde,

yürek yangınları,ıstırap çığlıkları yaşlı gözler,

yürek burkan öykülerdi yaşadıklarımız.

Binlerce acı çığlıktı gözlerden kanlı yaşlar akıtan.Çığlığın Adı:”SOMA!”

Sesler duyduk:Bizleri insanlığımızdan utandıran.”Kapital”için adı paraydı bu katliamın...

301 Can dile kolay 301 CAN;CANLARIMIZ gitti;

para uğruna...

Sesler geldi kulaklarda çınladı:

"Çizmelerimi çıkartayım,sedye kirlenmesin..."

"Eşim öldü,benim umutlarım da toprağa girdi.."

"BABAM YOK MU ANNE ARTIK???"

"Şu para denilen şey!karıyı kocadan;evladı da babadan ayırırmış be oğul..."

"Eşimin son sözü ne oldu ki..."

"Yanarken çok acımış mıdır canları..."

"Yanında olsaydım,nefes olurdum ona. .."

"KADER DEDİLER;FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ;BU NASIL KADER..."

"Oğlum soruyor bana?anne biz mahkemeye gidince hakim amca babamı bize geri mi verecek..."

"Hayaller bizim için keşkeye dönüştü..."

"Lanet olsun KARANLIK yere..."

"Hamileydim 7 aylık;tabutu geldiğinde kapıya ben de ölmüştüm..."

"Ölsek ölümüzü çalıştıracaklar derdi..."

"Çalışmak zorunda idi,halimiz belli..."

"Çocuklarıma baba sevgisi yerine bir avuç kömür bıraktılar..."

"13 mayıs benim ve çocuklarımın hayatımızın çalındığı gündü..."

.../...



Uyandın mı Türkiye?

Utandın mı kara yazgı?

Gülsüm idi seslenen;Ergül idi ses veren;

Fatma idi ağıt yakan;

301 Can idi toprağa giren.

Yazgı değildi bunun adı,katliamdı...

433 çocuk babasız kaldı,yüzlerce eş kocasız,

yüzlerce ana-baba ise evlatsız...

Kader değildi olanlar;

Göz göre göre geliyorum diyen KATLİAMDI.

Ne mi oldu?BASİT TAKSİR dedi MAHKEME.

İSTİNAF ONADI VE TAHLİYE ETTİ KAPİTALİ...

Ne mi oldu?olan 301 cana oldu...

.../...

13 Mayıs 2014’de biz oradaydık!

Defalarca yanlarındaydık;

Hukuki savunmalarını yapabilmek ve acılarına ortak olabilmek için...

Birlikte ağladık;

Onlar bize,biz onların yüreklerine dokunduk...

Gülsüm Kadınım ve diğer bütün yakınları gidenlerin...

BAŞINIZ SAĞOLSUN...

Sebep olanlar da kahrolsun...

301 şehidimizi rahmetle anıyorum,RUHLARI şad olsun ...

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TBB SOMA MADEN KOMİSYONU BAŞKANI olarak sevgili hocalarım ile defalarca SOMA’da idik.Her birine tek tek binlerce teşekkürler.

Ve her SOMA dendiğinde Türkiye Maden-İş Sendikası Başkanı Sn.Nurettin Akçul ve Genel Sekreteri Sn.Zekeriya Aydın gelir aklıma.Katliam sonrası bir çok etkinlikte birlikte idik.İyi ki varlar .

Ayrıca desteklerini esirgemeyen Türk İş Genel Başkanı Sn.Ergün Atalay’a da teşekkür etmem gerekir.

Kalın sağlıcakla dostlarım.

Av.Tülay Bekar