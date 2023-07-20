Kültür ve Medya Dünyası

Model Merve Yüksel

Bulgaristan ve Romanya göçmeni olan Merve Yüksel 1993’te Eskişehir’de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Anadolu Üniversitesini tercih etti buradan başarıyla mezun oldu. Yapmak istediği mesleklerden biri olan modelliğe yöneldi. Önce bu alanda eğitimler alarak kendini geliştirdi. 9 yıldır modellik yapmaktadır. Pek çok önemli markanın yüzü olan önemli defilelerde de yer alan Merve Yüksel önemli tekstil firmaları ve holdinglerle çalıştı. Eroğlu Holding , Yurtiçi ve yurtdışında çok önemli jeans markalarına üretim yapan Özak Holding gibi pek çok kurum ve marka için modellik yaptı. Merve Yüksel aynı zamanda güzellik ve estetik uzmanıdır. Kozmetisyendir. Bu anlamda da çok yönlü eğitimler ve çalışmalar sürdürmektedir. Bu alandaki diplomalarının yanında şu an doktorlarla geliştirme eğitimleri sürdürmektedir. Yurt dışına da çeşitli detox ürünleri satmaktadır. Merve Yüksel çok yönlü yetenekleri , birikimi , kendine özgü modelliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Merve Yüksel tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Stil Danışmanı Dilek Koçak Tozlu



1984 Eskişehir doğumludur ve şu anda Ankara'da ikamet etmektedir. 1995 yılında Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'ni kazandı, sonrasında 1999 yılında girdiği Eskişehir Fen Lisesi'ni 2002 yılı içerisinde bitirdi. 2007 yılında da ODTÜ İşletme (İngilizce) bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. İş hayatına 2007 yılı Temmuz ayında ODTÜ Teknokent Cybersoft firmasında İş Geliştirme Uzmanı olarak başladı ve 15 yıldır özel sektörde uzman, uzman yard., yöneticilik pozisyonlarında kariyerine devam etti. Şu anda da Ankara Yedi24 Şirketler Grubu'nda Yönetici Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra 8 yıldır Stil Danışmanlığı ve Moda alanlarında kendi kurduğu markası altında "Stil ve Profesyonel İmaj Yönetimi" , "Bireysel ve Kurumsal Marka / Marka Yönetimi" konularında eğitim vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Ankara'da çeşitli gazete ve dergilerde Moda editörlüğü çalışmalarını yürütmektedir. Sosyal sorumluluk alanında 2017 yılında kurduğu Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı ve fiili Başkanı olarak çalışmaları devam etmektedir. 2021-2022 yılları içerisinde Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı ve hem zihinsel hem de fiziksel engelli bireylerle birlikte çeşitli projelerle görev aldı. Kadın ve çocuklar üzerine, özellikle istihdam alanında, farklı projeler üretmeye ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Dilek Koçak Tozlu çok yönlü birikimi , kendine özgü yöneticiliği, sosyal sorumluluk alanındaki etkinliği , özgün moda tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Dilek Koçak Tozlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



ANNEMİN KASETLERİ



Devran Kaya’nın Annemin Kasetleri adlı romanı Everest Yayınlarından çıktı. Erkeklerin ve çocukların canına kasteden bir lanetin gölgesinde, sadece kadınların hayatta kaldığı bir köyde, mucizevi bir şekilde yaşama tutunan iki çocuğun hikâyesi bu: Yedi yaşındaki ikizler Bayram ve Seyran, anneleri Zêre’nin bir teyp ve kasetlerle yarattığı ritüellerle Tabaa’nın lanetine direnirken, kadınlar köyünün her bir sakini geçmişiyle yüzleşir ve bütün oyun ortada gibi görünse de suçluluk ile masumiyetin kimde kalacağı belli değildir. Devran Kaya, Annemin Kasetleri’nde, kendi yaşamına dair izleri ilahi ezgilerinin, gizemli atların, tekinsiz fısıltıların, şifalı otların, hurafelerin kol gezdiği bir evrenle yoğuruyor: Olağanüstü fakat aynı zamanda çelişkileriyle insanın olduğu her yere benzeyen, tüm zamanlara ait bir coğrafya burası. Heyecan ve ironiyle dinleyicisine seslenen özgün bir hikâye anlatıcısını müjdeleyen bir ilk roman. Damdan avluya bakıldığında, insana önce bir piyanonun beyaz tuşlarına basılıyormuş izlenimi veren, sonra öne arkaya hareket edip gittikçe hızlanarak gemileri yutan bir girdaba dönüşen bir çember seçilirdi; bunun tam ortasında duran, başını yıldızlara doğru uzatmış iki çocuğun gözbebekleri, batması muhtemel bu gemiden yardım için göğe fırlatılan işaret fişeklerini andırırdı.

DEVRAN KAYA 18 Nisan 1990’da Diyarbakır’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, lisans eğitimini Ankara’da, tarih alanında yaptı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yazarlık üzerine eğitimine devam ediyor ve tarih öğretmenliği yapıyor. Annemin Kasetleri ilk romanıdır.

Çok Yalan Söyledik



Zeynep Göğüş’ün Çok Yalan Söyledik adlı eseri Everest Yayınlarından çıktı. Ankara belgeseli hazırlamak için büyüdüğü şehre dönen Işıl, yerleştiği Kale civarında ve başkent sokaklarında gezdikçe hem kendi geçmişine hem de ülke tarihine doğru bir yolculuğa çıkar. Tesadüfler onu öğrencilik yıllarından kalma derin bir sırrın çözülmesini sağlayacak ipuçlarıyla karşılaştırır. Vaktiyle gizlenmiş pek çok olay peş peşe açığa çıkar. Belgesel için alınan “hafıza notları” Türkiye tarihine olduğu kadar ülkede yaşanan darbelerin kişiler üzerindeki etkilerine de ışık tutacak niteliktedir. Işıl, sürekli tekrarladığı sorunun yanıtında arar çıkış yönünü: “Biz bu hale nasıl geldik?” İlk yapıtı Işık Ülkesinden ile Yunus Nadi Roman Ödülü’nü, Yok Çünkü Telafisi romanıyla da Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nü kazanan Zeynep Göğüş, Çok Yalan Söyledik ile bir dönemin kapısını aralıyor.

ZEYNEP GÖĞÜŞ

İlk romanı Işık Ülkesinden ile 2019 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü, Yok Çünkü Telafisi adlı romanıyla 2022 Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nü alan Zeynep Göğüş, İstanbul’un Anadolu yakasında doğdu. Çocukluğu İstanbul ve Ankara’da geçti. Rumeli ve Gaziantep kültürlerinin buluştuğu bir aile ortamında büyüdü. TED Ankara Koleji’nin ardından Hür Brüksel Üniversitesi (U.L.B.) Felsefe ve Edebiyat Fakültesi’nden İnsani Bilimler dalında ön lisans, Gazetecilik ve Sosyal İletişim Bölümü’nden lisans diploması aldı. Ülke tanıtımı alanında akademik çalışma yaptı. Baba mesleği olan gazeteciliğe TRT’de başladı. Mesleğinin çeşitli basamaklarında muhabir, Brüksel temsilcisi, ekonomi servisi şefi, TV programcısı ve köşe yazarı olarak çalıştı, pek çok ödül aldı. Bilgi Üniversitesi’nde “Küreselleşme ve Dünya Meseleleri”, Okan Üniversitesi’nde “Ülke Tanıtımı ve Kent Markaları” konulu dersler verdi. Avrupa Birliği ve iletişim alanında danışmanlık yaptı. 2007-2012 arasında 12 dilde yayın yapan AB haberciliğinin önde gelen uluslararası portalı Euractiv’in Türkçe bacağını kurdu ve yönetti. Kadın hakları ve çevre alanlarında sivil toplum hareketlerine öncülük yaptı. Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) kurucularından, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi ve ayrıca Pen Türkiye üyesidir. Yayımlanan kitapları: Bir Avrupa Rüyası (Deneme-Afa Yayıncılık, 1991) Devekuşunun Kredi Kartı (Makaleler-Afa Yayıncılık,1997) Kadınlar Olmadan Asla (Derleme-Sabah Kitapları, 1998) Oğluma Avrupa Mektupları (Deneme-Can Yayınları, 2002). Yaşamını doğduğu şehir olan İstanbul’da sürdüren Zeynep Göğüş, 2016 yılında roman yazmak üzere köşe yazarlığını bıraktı. 2018’de Işık Ülkesinden, 2019’da Zeytin Kuşu, 2021’de Yok Çünkü Telafisi Everest Yayınları’ndan çıktı. Çok Yalan Söyledik yazarın dördüncü romanıdır.

Oraya Kendimi Koydum

ASUMAN SUSAM’ın Belgesel Şiir türünde hazırladığı eseri Everest Yayınlarından çıktı. Oraya Kendimi Koydum, Türkiye’de örneğine az rastlanan belgesel şiir türünde, kaynağını çok sayıda kadının sözlü tarih anlatılarından alan 11 şairin kolektif çabasını içeriyor.“Belgesel şiir (Documentary-Poetics, Docupoetry, Docpo) kavramı bir ışıma, sıçrama olanağı oldu bize. Kamusal olanla özel alanı kesiştiren, buluşturan, her türlü belge, kayıt, duyusal ve görsel malzemeyi de içine alan bir deney alanı. ‘Gerçekliği’ kamusal ve özel olanın kesişim noktasından ‘dolaysız’, ‘yorumsuz’ aktarmayı amaçlayan bir şiir-mekân. Akıp giden zamandan, tarihten an’ları yakalayıp, onları kaybolmaktan kurtarıp kolektif hafızaya emanet ederek. Estetik ilke kadar etik ilkeyi ve kamusal yararı gözeten ses sese sarmaşarak yeni bir dil imkânında buluşmaktı bu.Duyduk o sesleri, seslerimizi onlara kattık. Hikâyeler hikâyelere karıştı. Bir biz birikti burada. Okundukça sesler seslere… Sürgitsin. Aynı ihtimam.Bir arada olmanın kolektif gücü ve neşe çoğalsın diye.”

Geçen Salı

“Biz topu yuvarlayanlarız. Ve kendimiz o yuvarlanan topuz. Ama aynı zamanda o yuvarlanan topla devrilen lobutlarız. Ağır topların üzerinde gürüldediği saha da kalbimiz.” Geleceğini sanatla ve edebiyatla şekillendirmeyi beklerken kendini acımasız bir savaşın ortasında, şiddetli kar fırtınalarıyla sarsılan cephelerde bulan Wolfgang Borchert, kısacık ömrüne rağmen Alman edebiyatının tartışmasız en büyük isimlerinden biridir. Ruhunu ve bedenini tüketen açmazların içinde yazdığı eserleri, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da yeşeren “Enkaz Edebiyatı”nın başyapıtları arasındadır. İlk olarak ölümünden sonra Geçen Salı başlığıyla yayımlanan bu öykü derlemesinde de savaşın yerle bir ettiği dünyayı büyük bir isyan duygusuyla, ustalıkla resmeder. Savaştan insan manzaralarını, sıradanlaşan acıları ve paramparça hayatları yalın bir dil ve sarsıcı bir üslupla tahlil eder. Saldırgan bir milliyetçiliğin ve farklı olana, farklı düşünene karşı körüklenen düşmanlığın yıkımını ortaya koyan bu öyküler, zamansız ve evrensel insanlık meselelerini kayda geçiriyor. Yazar: Wolfgang Borchert Yayınevi: Everest Yayınları Yayına Hazırlayan: Nilgin Tanış Polat Grafiker: Kardelen Akçam



Unutkan Ayna

Gürsel Korat’ın Unutkan Ayna adlı eseri Everest Yayınlarından çıktı. “12 Haziran 1915’te, Nevşehir’in tek çerçisi Boğos öldürülür. Miralay Ziya Bey, Boğos’un sakladığına inandığı tabutu bulmak için gözünü karartmıştır: O güne dek komşu olan Ermeniler, Türkler, Rumlar arasında sezilen tedirginlik, yerini büyük bir korkuya bırakmıştır artık. Doğdukları topraklardan sürülmek istenenler arasında, oğlunu Çanakkale’ye asker gönderen Kirkor da vardır. Miralay ise ailesini Balkanlar’da gömüp gelmiştir Anadolu’ya. Tehcirin başladığı zamana denk düşen on gün boyunca yaşananları, Kirkor ve Memet’in dostluğunu, sevdiklerini kurtarma çabasını, kadınların sessiz dayanışmasını, yerin altındaki tünellerden gökteki yıldızlara kadar Nevşehir’i, Gürsel Korat’ın okura tuttuğu o unutkan aynada görürüz. 2017 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı’nı alan Unutkan Ayna, bir dönemi olaylarıyla, kokusuyla, dokusuyla canlandırıyor; kaybolan sesleri duyuruyor. Acıyı, endişeyi ve merakı da uyandırıyor, şefkati ve vicdanı da. Yas çanının sesi siyah duman gibi Nevşehir’in üstüne yayılırken Boğos’un karısı Sırpuhi dizlerini dövdü. Burnunun ucunda minik ter tanecikleri vardı, yüzü kızgın mı kızarık mı, belirsizdi; Boğos’un yarasına dokunmaya kıyamamıştı biraz önce. Düşündükçe ölünün yerine canı acımaktaydı, burnu sızladı, iki yanına sallandı ve sonra anadili Türkçe olanlara özgü yürekten bir deyiş söyledi: Geçtim ağbayırı aştım bir höyük Değmeyin yarama sızısı böyük.



Barem Kanunu

Melih Cevdet Anday’ın Barem Kanunu adlı eseri Everest Yayınlarından çıktı. “Ben İstanbul’dan döndükten sonra şu mahud ‘Barem Kanunu’nu Ankara’da yeni çıkmaya başlayan Başkent adlı bir dergide tefrika ettim. Ama on beş yirmi tefrika sürdü, sonra şimdi burada anlatması çok uzun ihtilaflar yüzünden kesmeye mecbur oldum. Yalnız sana şunu söyleyeyim: Romanım çok istediğim gibi oldu. Zevkine, bilgisine güvendiğim bir iki dostumdan da çok teşvik gördüm.”Melih Cevdet Anday’ın Şevket Rado’ya yazdığı bir mektuptan alıntılanan bu satırların izi sürülerek ortaya çıkarılan Barem Kanunu, 77 yıl sonra ilk kez kitaplaşıyor! 1946’da, henüz otuzlu yaşlarının başındayken giriştiği bu ilk tefrika roman denemesinde Anday’ın, atmosfer yaratma, karakter inşası ve kurmaca yeteneğinde daha başından ne denli usta olduğu görülüyor. Barem Kanunu, Melih Cevdet Anday’ın edebî biyografisini sıfırlayarak yeni bir tarih başlatacak… Ama bu memuriyet hayatı hiç de dışardan görüldüğü gibi değildi ki. Bir gün hiç tanımadığı asık suratlı bir adam odadan içeri giriyor, bütün memurlar asker gibi ayağa dikiliyorlar; sanki hayatları bu adamın dudakları arasındaymış gibi korkudan titreşiyorlardı. Tabii gün geçtikçe yavaş yavaş o da bu memurlara benziyordu. Memuriyetin beğenilecek nesi vardı yani?



Burçak Yüce’den Çifte Başarı



Burçak Yüce Suyun Yolculuğu eseri ile geçtiğimiz günlerde çifte bir başarıya imza attı. Suyu Yolculuğu kitabı bir yazar için en mutlu edici gelişmelerden birisi ile 4.baskısı gerçekleştirildi. Burçak Yüce’den bir başarı haberi de 2023 Altın Kalem Ödülleri’nde geldi. Edebiyat, bilim ve sanat dünyasında verdikleri eserlerle tarihe iz bırakan sanatçılara verilen Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buldu. Burada Suyun Yolculuğu eseri ile ses getiren yazar Burçak Yüce’de Altın Kalem Edebiyat ödülünü kazanan yazarlardan birisi oldu