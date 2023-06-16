Haber: Aslan Sayım

Yıllarca Arka planda titizlikle çalışmalarını sürdüren Gökhan Pars sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ile şarkıcılık kariyerinde de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Neler Olacak, Sürgün, Dayan, Kahraman gibi sözü müziği kendisine ait bir çok şarkısı ile müzik severlerle buluşan Gökhan Pars Türkiye de bir çok şehirde sahnelerine hız kesmeden devam ediyor. Başarılı Aranjörlük kariyerinde pek çok hit şarkıya imzasını atan Gökhan Pars hazırladığı özel şarkılarıyla kendi sesiyle çok yakında hayat bulacak

Bir birinden özel şarkılarıyla yakında tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluşuyor.