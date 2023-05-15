İstanbul’un muhteşem güzelliğinin yanı sıra tam bir sanat ve kültür merkezi haline gelmesine katkı sağlayan ünlü isimler var.

Tarihi eserleriyle büyüleyen İstanbul tarihi, sanatı ve kültürü keşfedebileceğimiz gibi birçok müzeye de ev sahipliği yapıyor. Bir dünya şehri olan İstanbul aynı zamanda önemli bir kültür sanat şehri. Tarihi önem taşıyan müzelerin yanı sıra çağdaş sanatın eşsiz örneklerini de görebileceğiniz modern sanat müzelerinin bulunduğu İstanbul’da yıl boyunca sergiler ve konferanslar düzenleniyor. İstanbul’un muhteşem güzelliğinin yanı sıra tam bir sanat ve kültür merkezi haline gelmesine katkı sağlayan ünlü isimler var.

Rahmi Koç Müzesi



Ülkemizin yegane müzelerinin başında Rahmi Koç Müzesi geliyor. Tarihi Lengerhane Binası, tarihi Hasköy Tersanesi ve açıkhava sergileme alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Rahmi Koç Müzesi, Rahmi Koç’un desteğiyle 1994 senesinde hizmete açıldı.

Klasik otomobiller, uçaklar ve büyük boyutlardaki Turgut Alp vincine kadar pek çok eser açıkhava sergileme alanında yer alıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi



Vizyoner kişiliğiyle Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olan merhum iş insanı Sakıp Sabancı’nın önderliğinde kurulan Sakıp Sabancı Müzesi, 1933 - 2004 seneleri arasında tek başına yaratmaya başladığı hat, güzel yazı, el yazması Kuran-ı Kerim ve değerli kitap koleksiyonları gün geçtikçe büyüdü ve yurt dışındaki müzelerden ilgi görmeye başladı.

Müzelerde de sergilenen bu koleksiyonun Türk milletine daha yararlı olabilmesi adına kendi adlarına kurulan bir müzede sergilenmesinin daha doğru olacağını düşünen Sabancı Ailesi Emirgan’da yer alan Altılı Köşkü 1998 yılında Sabancı Üniversitesi’ne tahsis etti. Yıllar içerisinde büyümeye ve gelişmeye devam eden koleksiyonun sergilendiği müzede ayrıca pek çok etkinlik, toplantı, seminer, sempozyum ve kısa süreli sergiler düzenleniyor. Günümüzde de hala aktif olarak hizmet veren müze ayrıca çocuklar ve yetişkinler için eğitim programları hazırlıyor.

Pera Müzesi



Merhum Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003’te Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait Pera Müzesi kuruldu. Müzede oryantalist resim, Anadolu ağırlık ve ölçüleri ve Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonları sergileniyor.

Müzede ayrıca Pera Film adı altında her ay düzenlenen tematik film etkinliklerinin yanı sıra Pera Eğitim adıyla çocuk ve gençlerin faydalandığı eğitimler de düzenleniyor.

Arter Müzesi



Ömer Koç’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Arter Müzesi toplam 18 bin metrekare kapalı alana sahip Arter binasında, içinde sergi alanlarının yanı sıra performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları, bir kütüphane, sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi ve bir bistro bulunduruyor.

İstiklal Caddesindeki binasında 2010-2018 yılları arasında 35 sergiyi izleyicileriyle buluşturan Arter 2019 yılının Eylül ayında Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. Arter sergilerin yanı sıra farklı sanat disiplinlerinden performans ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Modern



Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 2004 yılında Karaköy’de kurulan İstanbul Modern Oya Eczacıbaşı’nın önderliğinde İstanbullu sanatseverlere armağan edildi. Kurulduğu günden bu yana 8 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze 850 bin çocuk ve genci de ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu.

Karaköy’deki eski yerinde yeniden kapılarını açan İstanbul Modern’in yeni binası pek çok müze ve sanat kurumunu tasarlayan ödüllü mimar Renzo Piano imzasını taşıyor. İstanbul Modern’in yeni binası sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanlarıyla sanatseverleri ağırlıyor. İstanbul Modern’in Galataport’taki yeni binasını gezenlerin ortak görüşü kentin simgesel bir yapı kazandığı yönünde oldu. İstanbul Modern yeni binasında 5 yeni sergiyle 4 Mayıs itibariyle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Rezzan Has Müzesi



Şimdiye kadar birçok sergiye ev sahipliği yapan Rezzan Has Müzesi kültür ve sanat dünyasına ilk kez Mayıs 2017’de 11. Uluslararası Doğu Halı Konferansı’nın açılış sergisi olan ‘Zamansız Sadelik’le başladı.

Rezzan Has Müzesi direktörü Ahu Has’ın emekliliğiyle İstanbullu sanatseverlerin gönlünde taht kuran müzede devam eden sergilerin yanı sıra paneller, konferanslar ve çocuklar yararına etkinlikler de düzenleniyor.

Constantine İstanbul



İstanbul’daki sanat etkinliklerinin en kapsamlısı hiç şüphesiz Constantine İstanbul oldu. Suzan Sabancı Dinçer’in önderliğinde her sene yüzlerce ulusal ve uluslararası sanat galerisini aynı çatı altında toplayan Constantine İstanbul dünyaca ünlü bir sanat organizasyonu. Yüzlerce yerli ve yabancı sanatseveri bir araya toplayan Contantine İstanbul’da çağdaş sanatın en nadide örnekleri sergileniyor.

Odunpazarı Modern Müze



İstanbul’dan Eskişehir’e uzandığımızda koleksiyoner Erol Sabancı’nın kurucusu olduğu Odunpazarı Modern Müze yaklaşık 4 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Sergi alanlarının dışında pek çok etkinlik ve organizasyon için kullanışlı mekanlar, atölyeler, müze mağazası ve cafeler de unutulmamış.

Odunpazarı Modern Müze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Eylül 2019’da ziyarete açmasından bu yana sanatseverler ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesinin yanı sıra birçok ödülün de sahibi oldu. Odunpazarı Modern Müze prestijli sanat yayınlarından Artness tarafından son asrın en iyi 25 müze binası arasında gösterildi.



Ülkemizde daha nice kültür ve sanat alanları bulunuyor. Her yıl bir yenisinin eklendiği bu kültür ve sanat mekanları geleceğimize ışık tutarken geçmişin izlerini yeni nesle aktarıyor.