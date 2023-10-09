Haber: Aslan Sayım

Çok yakın dostları ve ailesiyle birlikte kaptan olarak katıldığı Yelkenli Yatçılığın organize ettiği, tekne transferinde çok keyifli ve heyecanlı anlara tanıklık etti. Fransa’nın kuzeyi La Rochelle den başlayan Rapsody in Blue adlı 4.6 Bali tekne transferine İspanya’nın Malaga şehrinden katılan Dr Özge Aydın: ‘ Malaga ile başlamak benim için çok anlamlıydı. Çünkü bizim ilk teknemizin adı Malagena ismini bu şehirden almıştı. O bizim ilk göz ağrımızdı ve yelkenli yarışlarında bize dereceler kazandırmıştı. Bu vesile ile onu yeniden anmış olduk. Malaga ‘da iken rastladığımız festivalde, aslında ne kadar farklı memleketlerden de olsak Akdenizlilerin birbirlerine benzeyen o sıcaklıklarını hissettim. Farklı insanlar, farklı ama bazen birbirini andıran kültürler, yemekler, yolculuğumuzda bize eşlik eden yunuslar ve balinalar, gördüğümüz harika manzaralar, sanat ofisleri, ve en önemlisi çok değerli denizci dostlarımla çok kıymetli anılar yarattı.’ dedi. Medikal estetik alanındaki uygulamalarındaki başarılı ve özenli dokunuşları yanında kaptanlığı ile de boy gösteren Dr Özge Aydın : ‘ Kaptanlığım da aslında doktorluğum kadar uzun soluklu, yaklaşık 30 yıl. Bu iki alanda çok büyük keyif alıyorum. Medikal estetik alanındaki uygulamalarımda, özellikle dudaklardaki doğal ve dokuya saygılı dokunuşlarımla ortaya çıkan etki ile bir doktor olarak çok keyif alıyorum. Bu bir sanat benim için ve mutluluk kaynağım. İnsanları mutlu etmek, güzel ve sağlıklı bir yaşam için planlar yapmak ve adım adım bunları gerçekleştirmek Bu süreci onlarla birlikte yönetmek , eşlik etmek ve sonucunda gurur duyacağımız bir sonuca ulaşmak… Dokuya ,insana saygı ve emek gerektiren bu konuda tecrübe de gerçekten çok önemli..’ Malaga, Alicante, Mallorca , İbiza , Calgiari Sardunya, Palermo Sicilya ve Rodos üzerinden Türkiye’ye dönen Medikal estetik hekimi Dr Özge Aydın : ‘En güzeli ve heyecan verici olan aslında güzel ülkeme dönmekti.’ dedi… Akdenizde bir Lip queen rüzgarı esti…