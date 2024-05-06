Zonguldak

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Farabi Kampüsü'ndeki kafenin önünde bir araya gelen öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle spor salonunun önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, yürüyüşte tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatma Erdemli, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği soykırım halini aldığını söyledi.

Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığınca katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını belirten Erdemli, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

Erdemli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edildiğini anlatarak, "Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın İngilizce de okunmasının ardından program sona erdi.

Kırıkkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

KKÜ Kültür, Ahlak ve Medeniyet Topluluğunca Rektörlük önünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, etkinlikteki konuşmasında, tarihe bakıldığında Müslüman Türklerin hep mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Artık Türkiye'nin "Haydi şunu yapacaksınız." denilen değil "Bunu yapamazsınız." diyen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Birkaç gündür bazı medya organlarında 'ABD'nin 50'nin üzerinde üniversitesinde karşı çıkmalar varken Türkiye'deki üniversiteler nerede?' diye haberler var. Türkiye üniversiteleri işte burada. Dünyanın herhangi bir yerinde, şu anda ABD'de sıcak olarak yaşanıyor, eğitim hakları elinden alınmış öğrencilere ve öğretme hakları elinden almış hocalara KKÜ'nün ve şehrin kapısı açık. Onları buraya davet ediyoruz. Temennimiz kıza zamanda özgür Filistin Devleti'nin kurulması, kardeşlerimizin huzur ve refah içerisinde yaşamalarıdır."

Kültür, Ahlak ve Medeniyet Topluluğu Başkanı Hasan Bilal Sivri de Gazze'nin tarihin tanık olmadığı bir hırsla tırpanlandığını dile getirdi.

"Savaş" kelimesinin artık belirgin bir tanımının olmadığını vurgulayan Sivri, "Bunca zulüm ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini, Gazze halkı çocuklarının kanlarıyla ödüyor. Aksa Tufanı'nın bugün yeryüzü topluluklarının ipliklerini pazara çıkardığı da bir başka realitedir. Gazze'nin başlattığı tufan, halkların ihyasında bu yüzyılın mimarı olacaktır. Emperyalizm ve siyonizmin sonu Aksa Tufanı ile başlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi gençleri olarak Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.

KKÜ'de eğitim gören Filistinli doktora öğrencisi Maidoon Bashir de "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Filistin'de durumlar çok zor. Annem ve kardeşim Gazze'de. Destekleri için tekrar Türkiye'ye çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Rektörlük önünden üniversitenin giriş kapısına kadar yürüyen grup, burada dua etti.

Etkinlik, saat 20.00'ye kadar Rektörlük önünde "Özgürlük Tufanı Nöbeti" ile devam edecek.

Bayburt'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Bayburt Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversitedeki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" basın açıklaması düzenlendi.

Bu kapsamda Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Filistin'de zulme dur de", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür" ve "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Yunus Emre Köse, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de geçen süreçte çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Köse, Bayburt Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren herkesin yanında olduklarını sözlerine ekledi.