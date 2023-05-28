İSTANBUL- "İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına" uluslararası öğrenci yarışması, bu yıl ilk olarak "molozlar yeniden sanatta can buluyor" temasıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın ödül töreni, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Aytaç, heykeltıraş Asaf Erdemli, Benesta Genel Müdürü Roksana Diker ve yarışmacı öğrencilerin katılımıyla Benesta Benleo Acıbadem'de yapıldı.

Peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık disiplinlerinden 26 öğrencinin katılımı ile düzenlenen yarışma; teknik gezi, atölyeler ve eğitimler ile şekillendi. Benesta ofis ve şantiyesine yapılan ziyaretlerin ilki; tanışma, atık malzemelerin yerinde incelenmesi ve ilk fikirler üzerinden eskiz çalışmalarının yapılmasıyla gerçekleşti. Şantiyede gerçekleşen ikinci görüşmede ise Asaf Erdemli tarafından malzemelerin birleşime dair yürütülen uygulamalı çalışma yapıldı ve ofiste öğrencilerin tasarım çalışmalarının final sunumları yer aldı.

Final sunumlarının ardından Benesta ekibinden temsilciler ve yarışma jüri ekibinin kararıyla 4 öğrenci ödül almaya hak kazandı.

"Güvende hissetme" üzerine "anne karnı, doğa, kucaklama ve sakinlik" gibi kavramlardan yola çıkarak tasarlanan "Safe Place" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Esra Balcı birincilik ödülünü kazandı. Benesta projesinin sunmayı vadettiği, doğayla bütünleşen ve rahat nefes alma yaklaşımından esinlenen "Sculpture of Relax" çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Melisa Yurdakul ikincilik ve "Merge" isimli çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berra Kafalıer ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Doğanın kendine özgü ritmini ve sürekliliğini ifade eden "akış(flow)" kavramından yola çıkarak tasarlamış olduğu "Flow Sculpture" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Selin Kaya da dördüncülük ödülünü kazandı. Ödül töreninde dereceye girenlere para ödülleri, katılımcı yarışmacılara da katılım sertifikası takdim edildi.

- "Gençlerin hayalleriyle çok güzel prototipler çıktı"

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Aytaç, ödül töreni sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç peyzaj mimarlığı bünyesinde peyzaj ve sanat konulu bir seçmeli ders açtıklarını ifade ederek, "Bu dersin daha verimli geçmesi için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, sanat danışmanı olarak heykel sanatçımız Asaf Erdemli'yi yanımıza aldık. Ayrıca Mimari Fotoğrafçı Emre Dörter de yer aldı ve bu dersi hep birlikte yürüttük." dedi.

Farklı disiplinlerin bir arada olduğu dersi daha verimli hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Aytaç, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok güzel bir süreç geçti. Asaf Bey her hafta çocuklara kritikler verdi. Öğrenci açısından baktığımızda da son sınıfa gelmiş öğrencilerin bir sanat eserini ortaya çıkartması ve bunun uygulanacak olması çok değerli. İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak da her zaman böyle ilişkilerde, sanayi olsun, inşaat sektörü olsun, mimarlık firmaları olsun, bu birlikteliklerden çok hoşlanıyoruz. Bu kapsamda Benesta'ya bize sponsor oldukları, öğrencileri destekledikleri, genç yetenekleri ortaya çıkartmaya çalıştıkları için vizyonlarına çok teşekkür ediyorum."

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker de uluslararası bir şirket olduklarını ve 5 tane ilkelerinin bulunduğunu belirterek, "Birincisi uluslararası mühendislik deneyimi, ikincisi fonksiyonellik. Üçüncü ilkemiz de yaş alan, yaşlanmayan malzemeleri kullanmaya dikkat ediyoruz. Dördüncüsü zamansız yapılar inşa etmeye özen gösteriyoruz. Beşincisi de mimarlık ve tasarım harikası yapılar yapmaya önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal malzemelere, yeşilliğe, sürdürülebilirliğe, geri dönüşüme hep önem verdiklerini vurgulayan Diker, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İTÜ ile birlikte sanata ve gençlere de çok değer ve önem verdiğimiz için beraber ne yapabiliriz, inşaatta kullanılmayan atık malzemelerden ne yapabiliriz diye düşündük. Mimarlık fakültesinden öğrencilere bir görev verdik. Benesta Benleo Acıbadem'de 15 bin metrekare bir park yapıyoruz. Atık malzemelerden bu parka nasıl heykeller yerleştirebiliriz, neler yapabiliriz görmek istedik. İTÜ iş birliğiyle bunu gerçekleştirdik. Gençler çok güzel hayal kuruyor, bu bizim için çok önemli.

Gençlerin hayalleriyle çok güzel prototipler çıktı. Şimdi onları hayata geçirmek için yola koyuluyoruz. Gerçek heykel boyutlarını yapıp Benleo Parkımızda bunları yaşatacağız. Bu tür sanatsal yarışmalara uluslararası arenada devam edeceğiz. Gençlerin hayalleri bize umut oluyor. Sanatsal faaliyetleri sürdürebilir hale getirip gençleri sanat etkinlikleri için projemize dahil etmeyi ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

- Birinci olan eser Benesta Benleo Acıbadem'in Benleo Parkı’nda sergilenecek

Heykeltıraş Asaf Erdemli ise Benesta Benleo Acıbadem'de malzemeleri tanıdıklarını ve atık malzemeleri tek tek gezdiklerini belirterek, "Öğrencilerle bazı denemeler de yaptık. Kaynak yapmayı denediler. Bir workshop hazırladık onlar için. Malzemeleri nasıl kullanırız diye üzerinde örneklerin olduğu, dünyadaki birçok sanatçının bunu nasıl işlediği üzerinden sunumlar hazırladık. Kendileri bunlarla ilgili araştırmalar yaptılar ve beğendikleri örnekleri bize sundular." diye konuştu.

Öğrencilerin, Benesta Benleo Acıbadem'in ana fikrini anladıktan sonra bu çıkarımlardan bir proje geliştirmeye başladığını aktaran Erdemli, sözlerini şöyle tamamladı.

"Yaklaşık 3-4 hafta süren bir süreç bu. Bu süreç, eksiltmelerle, değişmelerle, hikayeyi daha doğru anlatabilecek, bu projeye daha uygun olabilecek ve kendi disiplinlerinde bakış açılarını ortaya koyabilecekleri bir projeye dönüştü. Sonrasında maketler başladı. Maketler üzerinden düşündükleri, çizimlerini yaptıkları, modelledikleri şeylerin maketlerde aslında o kadar da iyi olmadıklarını gördüler ve bunun üzerinden tekrar bir değişim başladı. Son olarak finallere geldiler. Yoğun bir ders programı oldu onlar için ama hızlıca bitirdik.

Bugün de ödül töreni yapıldı. Ödüller, firmanın yetkilileri, ben, bu projenin başındaki hocalarımla hep birlikte verilen bir karar. Bunlar içerisinden bir tanesini de finalize edip, gerçek ölçüleriyle, Benesta Benleo Acıbadem'in Benleo Parkı’nda, bu proje var olduğu sürece sergilenmek üzere fiziki olarak üretme kısmına geldik. Bunu da yine birinci olan arkadaşımın eseriyle birlikte yapacağız."

"İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına" yarışmasının ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

HABER: TAYYİP SALİH YIMAZ