İSTANBUL- Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından başlattığı “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesinde yeni bir sayfa açıyor. Bölgede desteğe ihtiyacı bulunan insanlarla bağ kurmayı hedefleyen İyilik İçin Sanat Derneği, İBB Kültür AŞ iş birliğiyle Taksim Sanat’ta “Umut ve Güven” Sergisi düzenliyor. Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğünde ön gösterimi 11 Mayıs’ta gerçekleşecek Umut ve Güven Sergisi, 12 Mayıs itibarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Ahmet Oran, Ayla Turan, Azade Köker, Bedri Baykam, Burcu Perçin, Devrim Erbil, Ebru Uygun, Ekrem Yalçındağ, Emre Namyeter, Gülveli Kaya, Haluk Akakçe, Horasan, Mehmet Güleryüz, Murat Germen, Pınar Dupre, Seydi Murat Koç, Süleyman Saim Tekcan ve Yiğit Yazıcı olmak üzere sergiye 18 sanatçının katılımı netleşti. Eserler İyilik İçin Sanat Derneği’nin web sitesi iyilikicinsanat.org üzerinden satışa sunulacak. Elde edilecek gelir, Hatay’da Mavi Çadır Kent’te kurulan “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesine bağışlanacak. Sergi fikrinin ortaya çıkmasıyla birlikte Prof. Dr. Marcus Graf, alacağı küratöryel bedeli projeye bağışlayarak serginin ilk bağışçısı oldu.

Farklı Paydaşların Dayanışması ile Umut ve Güven Sergisi

Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "Kamusal sergi alanımız Taksim Sanat ile böylesine anlamlı bir projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğünde, İyilik İçin Sanat Derneği yürütücülüğündeki sergide birbirinden değerli 18 sanatçı eserleri ile yer alıyor. Gelirinin Hatay’daki "Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar" projesine bağışlanacak olmasıyla Umut ve Güven, tam anlamıyla bir dayanışma sergisi oluyor. Destekçisi olmaktan memnuniyet duyduğumuz serginin fikir sahibi olan Sayın Graf başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. İstanbullu sanatseverleri 2 Temmuz’a kadar sergilenecek eserleri görmeleri ve iyiliğin bir parçaları olmaları için Taksim Sanat'a davet ediyoruz" dedi.

“Sanatın İyileştirici ve Birleştirici Gücüne İnanıyoruz”

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inanç ile projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Bugüne kadar ziyaret ettiğimiz, uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden sanatçıların katkılarıyla Taksim Sanat’ta "Umut ve Güven" sergisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sergiden elde edilecek gelir ile deprem bölgeleri için oluşturduğumuz “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projemize katkı sağlanacak. Bu tür sanat etkinlikleri ile hem depremzedeleri unutmuyoruz hem de onlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sebeple tüm sanatseverleri ve koleksiyonerleri sergimize bekliyoruz. Kıymetli iş birliği ile katkılarını sunan İBB Kültür AŞ’ye, küratörümüz ve ilk bağışçımız sevgili Prof. Dr. Marcus Graf’a ve taleplerimizi geri çevirmeyerek sergimizde yer almayı gönülden isteyen değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Serginin küratörü Prof. Dr. Marcus Graf ise şunları dile getirdi: “Umut ve Güven Sergisi, Hatay’da çadır kentte yaşayan depremzedelere maddi destek sağlamak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği’nin İBB Kültür AŞ ile iş birliği içinde başlattığı bu olumlu kolektif ruhun bir parçası olarak kendini konumlandırıyor. Taksim Sanat’ta gerçekleştireceğimiz sergi ile 18 güçlü çağdaş sanatçı, depremzedelere yardım etmeyi amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesine gönüllü olarak katılmayı kabul etti. Güçlü eserlerinin satışından elde edilen ekonomik katkı, toplumun yeniden inşasına destek olmak için kullanılacak. Bu anlamda Umut ve Güven Sergisi, insanların yaşamları üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaratmayı amaçlıyor.”

“Umut ve Güven” Sergisi, 2 Temmuz 2023 tarihine kadar Taksim Sanat’ta görülebilecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL