Fenerbahçe ile anlaşan ve yoluna devam eden Umut Nayir, “Taraftarından camiadaki bütün bireylere hoş karşılaşma için herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım, hocam herkes çok sıcak karşıladı. Çok fazla yabancılık çekmedim çünkü milli takımda, başka takımlarda beraber oynadığım çok fazla arkadaşım var. Onun dışında karşılıklı oynayıp rakip olduğumuz ama iletişim kurduğum arkadaşlarım var. Dünya yıldızları, bütün dünyanın tanıdığı oyuncular var. O yüzden adaptasyon zor olmadı. Çok sıcak karşılandım. Sizin de belirttiğiniz gibi eşimden dolayı ailevi anlamda da bir sıcaklığımız vardı. Bugüne nasip oldu. Mutluyum, çok gururluyum. Büyük bir camia, büyük bir baskı, büyük bir sorumluluk ama bunu yanında bir keyif var, enerji var. Bütün insanlar ayrı bir sevgi göstermeye başlıyor, herkesin gözünde olmaya başlıyorsunuz. Özlemişim bu hissi, o yüzden de keyifliyim.” dedi.



Eşim transferime çok mutlu oldu



Transfer sürecinde ailesinin verdiği tepkiler hakkında konuşan golcü oyuncu “Fenerbahçe ile ilgili süreç ilk olarak sezon içerisinde oldu. Eyüpspor Başkanı beni aramıştı ve durumdan bahsetmişti ve o zamanki hoca da Jesus’tu. Jesus’un beni istediğini ve sezon sonu için böyle bir planları olduğundan söz etmişti. Tabii o dönem sezon devam ediyordu, transfer durumu da olmadığı için olay çok büyümedi. Sezon bittikten sonra olay resmi boyuta vardığında ve ciddileştiğinde eşime bahsettiğimde gözleri büyüdü. ‘Umut’um Fenerbahçe’ dedi. Sonrasında marş söyledi ama şu an tam hatırlayamıyorum. Pek çok transfer sürecini birlikte geçirdik ama ilk defa bu kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu gördüm. Onun gözündeki ışıltı da ayrı bir keyif verdi bana. Sonunda onun da belki en çok istediği, benim de gönlümde en çok yatan yer oldu. O yüzden mutluyuz.” diye konuştu.



HABER: BEYZA BETÜL CİHAN