Bir insan hayatında karşılaştığı sorunlarla başa çıkamayınca depresyonla yüzleşir. Moral bozukluğu uzun sürerse günlük aktiviteler engellenir ve depresyon ağırlaşır.

Depresyonda olan kişi gelecekle ilgili kötümser bakış açısına sahiptir. Geçmişin hayal kırıklıkları ve acı veren anılarını sürekli düşünür. Bir insanın depresyondan kurtulması için hayata olan bakışının olumlu olması gerekir. Umut, depresyonun panzehridir. Böylece depresif haller ortaya çıktığında uzun sürmez.

Dünya Değişim Akademi’sinde bilimsel tekniklerle uygulanan “Depresyondan Özgürleşme Sanatı Değişim Programı” sayesinde depresyonun nedenlerini farkedeceksiniz. Depresyonu tespit ettiğiniz anda neler yapabileceğinizi bileceksiniz ve onu yönetebileceksiniz. Depresyonun nedenleri ile ilgili farkındalığınız artınca depresyon sizi etkilemeyecek.

Eğer kişi sürekli olumsuz düşünürse depresyona girebilir. Sürekli kendini suçlarsa ve hor görürse de depresyona girebilir. Depresyonda olan insan kendini çaresiz hisseder ve kendini eleştirmeye başlar. Negatif düşünceler çok güçlüdür ve kişiyi çok kısa zaman içinde çökertir. Bu yüzden kendinizde depresyona neden olan belirtiler hissettiğinizde hemen önlem almalısınız. Aksi takdirde depresyon size zarar vermeye devam edecektir.

Değişim Tekniklerini uygulayabilir ve depresyonu dönüştürebilirsiniz. “Depresyondan Özgürleşme Sanatı Değişim Programı” sayesinde çok kısa sürede hayattan zevk alabileceksiniz. Yaşamın tadını çıkarabileceksiniz.

“Depresyondan Özgürleşme Sanatı Değişim Programı’nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika sürüyor. Her çalışmada teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Her ççalışmada depresyonun nedenleri ve çözümleri ile ilgili aydınlatıcı bilgilere yer veriliyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gevşeme tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Depresyondan kurtulmak için Değişim Sanatı uygulanmalıdır ve kişi Değişim Sanatı sayesinde içindeki negatif güçleri pozitife dönüştürecektir. Değişim Teknikleri ile kendinizi suçlamak yerine kendinizi affedecek ve kendinize acımak yerine kendinizi affedeceksiniz. Umutsuzluk umuda dönüşecek.

Unutmayın, kimse değersiz değildir. İnsan sevdikleri tarafından reddedilse veya suçlansa da değersiz değildir. Herkes hata yapabilir ama önemli olan bu hataları görmek ve bir daha gerçekleşmemesi için çaba sarf etmektir. Hatalar sayesinde insan yaşamın ne olduğunu öğrenir ve olgunlaşır.

Depresyonun ortaya çıkmaması için insan kendini hiç bir zaman hiç bir konuda suçlamamalıdır. Bunun yerine hatasını kabul etmeli ve onunla yüzleşmelidir. Böylece aynı hata tekrarlanmayacaktır.

Kendinizi hatalarla özdeşleştirmeyin ve kendinizi hata yaptığınızda suçlamayın. Böylece kendinizle barışacaksınız. Değersizlik hissi kaybolunca kendinize güveneceksiniz.

Her zaman istekleriniz olmayabilir. Her zaman planlarınız, hedefleriniz gerçekleşmeyebilir. Kendinize yeni hedefler belirlemek hiç bir zaman geç değildir. Yeni fırsatlar için hayata ve kendinize gülümseyin. Umutsuzluk bulutları dağılacak ve umut güneşi doğacak.