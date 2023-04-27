Kültür ve Medya Dünyası

Geceden Beri



2022 Everest İlk Roman Yarışması’nı kazanan Geceden Beri raflardaki yerini aldı. Everest Yayınlarından çıktı. Şifacı, falcı, büyücü, ermiş, cinli diye anılan Gece; kaybettiklerinin, uğradığı yahut yaşattığı haksızlıkların acısıyla çizgiden çıkmış; hırsını kendi bedeninden, ruhundan çıkaran insanların umududur. Ancak Gece, kendi hikâyesiyle dikilir karşılarına: Yoksa şifa yahut kurtuluş, insanlığın tüm dertlerine bulanmaktan, döngüye dahil olmaktan mı ibarettir?

İncelikli kavrayışı, yaratıcı kurguları ve zengin diliyle usta bir hikâye anlatıcısı olduğunu ispat eden Elif Demirel, Geceden Beri’yle 2022 Everest Yayınları İlk Roman Yarışması’nı kazandı. Asuman Kafaoğlu-Büke, Bahriye Çeri, Gülfem Pamuk, Irmak Zileli ve Zekiye Antakyalıoğlu’ndan oluşan jüri, kararını şu gerekçeye dayandırdı: “Batıl ile aklı, masal ile gerçeği, geçmiş ile bugünü güçlü imgelerle yoğuran, günümüz insanının kaygılarına, sırlarına ve karanlık yanlarına büyülü gerçekçiliğin penceresinden aynalar tutan ve her bir aynasını çiçeklerle bezeyen özgün bir roman. Yazar, doğaya ve insana saygılı anlatısı, güçlü dili ve sıradan olanı sıradışı kılma becerisiyle bu ödüle layık bulunmuştur.”

Bir gece kadar karanlık gözleri vardı Gece’nin.

Bakmasını beceremeyenin yıkımı o gece başlardı

Yazar Elif Demirel Hakkında

1994 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2021 yılında ilk öykü kitabı Hazin yayımlandı. İlk Romanı Geceden Beri ile 2022’de Everest İlk Roman Yarışması’nı kazandı.

Ölü Lagün



Michael Dibdin’in Ölü Lagün adlı eseri Seda Çıngay Mellor çevirisi ile Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Amerikalı milyoner Ivan Durridge ortadan kaybolunca Aurelio Zen soruşturmayı yürütmek üzere Venedik’e döner ve bir kez daha elini taşın altına sokar. Ancak olaylar hiç de göründüğü gibi değildir; nitekim burası yürüyen ya da içi doldurulan cesetler ile takım elbiseli iskeletlerin dünyası. Zen bu yeni karanlıkta kendini gizemli ağlarla sarmalanmış halde bulduğunda ne hissedecek ve hangi yollara başvuracaktır?

“Şaşırtıcı ve kışkırtıcı… inanılmaz bir sır perdesi ve hikâye.”

–Washington Post Book World

“Dibdin’in ince elenip sık dokunmuş zarif kurgusu, Venedik’teki kanalların örgüsünü andırıyor.”

–Newsday

“Yazar hikâyeyi çelikten bir yapıya büründürerek o görkemli işçiliği de aşıyor.”

–The New York Times Book Review



Türk Basınında Yahudi Mülteciler : 1938-1945



Serdar Korucu’nun Türk Basınında Yahudi Mülteciler : 1938-1945 adlı kitabı Alfa Yayınlarından çıktı. Türkiye’nin 1940’lardaki Yahudi mülteci krizine bakışı, dönemin Başbakanı Refik Saydam'ın mecliste sarf ettiği "Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur” cümlesinde somutlaşır. Yahudi mülteci gemileri dendiğinde ilk akla gelen, 24 Şubat 1942'de, 769 yolcusuyla Karadeniz'de batırılan Struma olsa da, öncesinde ve sonrasında da irili ufaklı onlarca gemi, soykırımdan kaçan Avrupalı Yahudileri Karadeniz üzerinden, “yasadışı mülteci” olarak Filistin'e götürmek için çıktıkları seferlerde Türkiye karasularında yol alır ve bazen de Türk limanlarına sığınmak zorunda kalır. Limanlarda beliren her bir gemi, Türk basınında 30'lu yıllardan itibaren yükselişe geçmiş Yahudi-karşıtlığının kendine ifade alanı bulması için bir vesile olur. Türk limanlarını bir an önce terk etmeye zorlanan ya da Karadeniz'e geri itilen bu gemilerden Salvador ve Mefkûre de, tıpkı Struma gibi yüzlerce Yahudiye mezar olacaktır. Gazeteci ve yazar Serdar Korucu, Yahudi mülteci gemileri üzerine dünya literatürünü ve Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergileri tarayarak Türkçedeki en kapsamlı çalışmayı kaleme aldı.

Umudun Göğe Yükselişi

Selahattin Yusuf’tan uzun bir aradan sonra çok konuşulacak çarpıcı bir roman. Umudun Göğe Yükselişi güç-iktidar, aşk-gönül gelgitinde insanın ve hayatın çelişkileriyle dolu, yer yer trajikomik sahnelerle zenginleşmiş bir roman. Umudun Göğe Yükselişi Kapı Yayınlarından çıktı. Uzun yıllarını sıcak bölgelerde, çatışmalarda geçirmiş bir subay ile "sivil"deki işi yazarlık olan bir rütbesiz asker, gerilimli bir ortamda ve emir-komuta ilişkisi dahilinde bir araya gelirler. Komutan Seyit (Seyko), gönlünü kaptırdığı güzel Ayten’e sevgisini kanıtlayacak acemi aşk mektupları yazmaya çabalar. Ancak mektuplar hep karşılıksız kalmaktadır. Seyko, bir türlü beceremediği bu romantizm işi için, kısa dönem asker Yusuf'u görevlendirir. Yusuf'un, komutanının ağzından yazdığı aşk mektupları yavaş yavaş etkisini gösterir. Ama bu kez de güzel kadından kaynaklanan tehlikeli bir gerilim su yüzüne çıkacak, üçlü arasındaki romantik ilişki keşmekeşi giderek ölümcül bir traji-komediye dönüşecektir… Selahattin Yusuf, bilinen şaşırtıcı üslubuyla bizleri bu kez de aşk ve iktidar ilişkisinin derinliklerine çağırıyor. Okuruyla el ele verip insan bilincinin dehlizlerinde güle oynaya geziniyor. Ruhu esir alan aşk patolojisi üzerine derin bir sorgulamaya girişiyor. Umudun Göğe Yükselişi böylece gözü yaşlı bir kahkahaya dönüşüyor.



YAZAR SELAHATTİN YUSUF HAKKINDA

1974 yılında Trabzon’da doğdu. 1991’de Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden, 1997 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında SBF’de arkadaşlarıyla birlikte “Mektebi Mülkiye” dergisini çıkardı. İlk yazıları ve şiirleri bu dergide yayımlandı. 1996 yılında yazarlığı meslek edinmeye karar verdi. İlk kitabı 1999’da Kırkambar Yayınları tarafından basıldı. Yazarlık hayatı boyunca birçok süreli yayında ve televizyonda çalıştı.

Efe Yusuf ve Elif Ece Yusuf’un babası. İngilizce biliyor. İstanbul’da yaşıyor.

Yazarın daha önce yayımlanmış eserleri şunlardır:

Şafaktan Çok Önce (Deneme, 2009)

Niçin Ağlıyorsun Elisabeth, Mutlu Değil miyiz? (Deneme, 2009)

Bir Masal İsmet Özel’i (İnceleme, 2005)

Başka Göklerin Altında (Öykü, 2002)

İsa Hanginiz? (Roman, 2012)

Masumiyetin Son Günleri (Roman, 2015)

Eve Dönemezsin (Roman, 2020)



Üst Düzey Yönetici Asistanı Zühal Cengiz



20 haziran 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Erzurumludur. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İşletme bölümü 4.sınıf öğrencisidir. Çalışma hayatına erken yaşlarda başladığı için, bu sene çıkan EYT yasasıyla birlikte Mart 2023 tarihinde emekli oldu. Çalışma hayatına devam edecektir. Çalışma hayatı boyunca almış olduğu eğitimler doğrultusunda işini severek ve layıkıyla yerine getirmeyi her zaman ilke haline getirdi. Profesyonel iş hayatına Bankacılık sektöründe başlayıp, havacılık, iletişim, metal ve son olarak Bakır metal sektöründe Üst Düzey Yönetici Asistanı olarak çalıştı. Zühal Cengiz mesleğine dair yeteneği , çok yönlü birikimi , iletişimci yönü , güçlü ifade yeteneği , kendine özgü sunumu , kriz yönetimi ustalığı , çözümcül yaklaşımları gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Zühal Cengiz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Katerina Kaya



Katerina Kaya 1984 yılında Kazakistan’da küçük bir şehirde doğdu. Yedi yaşındayken ilkokulla birlikte resim okuluna da başladı. 1996 yılında ailesi ile birlikte Rusya’ya taşındı ve resim okuluna devam etti. 2004 yılında Nizhnevartovsk Devlet Üniversitesi kazandı ve 2010 yılında onur derecesiyle ve altın madalya ile resim bölümünden mezun oldu. Eğitim süresince birçok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. 2010 yılında evlenip İstanbul’a yerleşti. Sanatçının kariyerinin başında resimlerinde Sibirya motifleri yer alıyordu. Türkiye’nin kültüründen ilham almak için zaman gerekiyordu. 2013 yılında üç Rus sanatçının eserlerinin yeraldığı İstanbul sergisinde yer aldı. Katerina genelde yağlı boya ve akrilik boya ile resimlerini yapıyor. Resimlerinde İstanbul’un önemli yapılarına yer verdiği gibi natürmort, doğa, nü kadın figürleri, semazenler - sema yapan Mevlevi dervişi çalısmaları da bulunmaktadır. Bazı resimleri özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Resim Sanatçısı Zehra Berk

Zehra Berk Belçika’da dünyaya geldi. Stilistlik okudu. Bir gün radikal bir karar verip Türkiye’de yaşamaya başladı evlendi. Evlilik hayatı oldu. Ankara’da yaşamaktadır. Çizimlerle başladı. Yağlı boya eğitimi aldıktan sonra tabloları ortaya çıktı 300 e yakın eseri oldu kişisel sergisini yaptı. Çeşitli karma sergilere katıldı yardım sergilerine katılmaktadır. Paris’te sergilenmek üzere eserler gönderdi. Almanya ve Belçika’ya koleksiyonerlere eserler göndermektedir .Birçok uluslararası ödül sahibidir. Eserlerine isim ve ruh veren Zehra Berk evlerine eserlerini alanların o ruhu ve farklı dünyayı da hissettiklerini belirtiyor. Genel olarak konsepti kadın ve hayvan figürleri olan Zehra Berk çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Evlilik ve İlişki Danışmanı Aleyna Yanmaz



17 Nisan 1998'de Malatya doğdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar Ankara’da eğitim aldı. Liseyi Akıllı sağlık kolejinde tamamladı. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp bölümünü tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. Şu anda da aktif olarak İzmir’in en iyi hastanelerinden birinde radyoloji teknikerliği yapmaktadır. Kendini geliştirmeye büyük önem veren Aleyna Yanmaz Başkent iletişim bilimleri akademisinden diksiyon , spikerlik ,sunuculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Ayrıca insan kaynakları , iş güvenliği gibi alanlarda da eğitimler aldı. Bir süre Cast Ajansında çalıştı. Girişimci ruhu ile influencer olan Aleyna Yanmaz son olarak Yaşam koçluğu ve evlilik - ilişki danışmanlığı alanlarında Meb onaylı sertifikalar alarak danışanlara danışmanlık yapmaktadır. Aleyna Yanmaz çok yönlü birikimi , çalışkanlığı , kendine özgü çözüm yöntemleri , özgün metodları gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Aleyna Yanmaz gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.