İstanbul

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Nikah ve Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç katıldı.

Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada 20'yi aşkın ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Böylesine geniş katılımlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmamız dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye Satranç Federasyonuna, İstanbul Ticaret Odasına ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ederim. Turnuvaya 20'nin üzerinde ülkeden katılım olacak. Bütün maçların heyecanla izleneceğinden eminim. Aynı heyecanı ilçemiz adına, bizzat içimde taşıdığımı da özellikle belirtmek isterim." dedi.

Fatih Belediyesi olarak gençlerin bedensel, zihinsel ve kültürel gelişimine büyük önem verdiklerini ve bu yönde yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Son dört yıl içinde bu turnuvanın gerçekleştirileceği mekan gibi birçok spor tesisini Fatih'e kazandırdık. Ayrıca sportif kültürün şehrimiz genelinde yaygınlaşması gayesiyle Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası gibi dünya çapındaki spor etkinliklerine, organizasyonlara her zaman kucak açtık. Fatih'imizde kurmuş olduğumuz spor tesislerimizde daha kapsamlı uluslararası organizasyonların gerçekleşmesi en büyük hedeflerimiz arasındadır. Satranç, son yıllarda gençler arasında fazlasıyla ilgi gören, sevilen bir spor. Ev sahipliğini yaptığımız turnuvanın da satranca olan ilgiyi artıracağına gönülden inanıyorum. Turnuvaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da İstanbul'da önemli bir organizasyon gerçekleştireceklerini belirterek, "Bugün çok önemli bir vesileyle buradayız. Sekizincisini hayata geçireceğimiz Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nın son derece görkemli olacağına dair hiçbir kuşkumuz yok. Hazırlıklarına şimdiden başladık. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Çünkü buraya ne kadar çok ülkeden üst düzey sporcu katılırsa biz de amacımıza erişmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise bu tür organizasyonların milli sporcuların gelişimi için de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmamız, sporcularımızın yeteneklerinin ön plana çıkması ve rekabet ortamı sağlanması açısından da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç de satrancın elit ve akıl geliştirici bir spor olduğunu anlatarak, "Bu anlamda gençleri daha çok düşünmeye ve hayatı kavramaya iten bir spor. Gerçekten satranç konusunda iyi bir noktaya gelen gençler iş yaptıkları alanlarda da daha farklı kombinasyonlarla neticeye gitme konusunda kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bu etkinlikte olduğumuzdan dolayı fevkalede mutluluk duyuyoruz. Başarıyla devam etmesini diliyor ve önümüzdeki senelerde de bu güzel etkinliğe paydaş olmayı arzuladığımı ifade etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA