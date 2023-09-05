İSTANBUL (AA) - Papara'dan yapılan açıklamaya göre, oyun severlere özel çözümler sunan ve espor konusundaki yatırımlarıyla gündeme gelen finansal teknoloji şirketi Papara, dört gün boyunca yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği fuara "Oyun varsa, Papara" sloganıyla, özel bir stantla katıldı.

Fuara uygun bir konseptle hazırlanan Papara standında, sahne ve seyirci alanlarının yanı sıra fuar katılımcılarının diledikleri gibi oyun oynayabileceği bilgisayar ve PlayStation setlerine yer verildi. Türkiye'nin ünlü yayıncılarının canlı Twitch yayınları gerçekleştirdiği camekan bir odanın yanı sıra Papara'nın Batman ve Joker Card isimli Koleksiyon Kart ürünlerinin tanıtıldığı temalı Koleksiyon Odası’nı içeren stantta hediye çekilişleri, ödüllü bilgi ve Cosplay yarışmaları yoğun ilgi gördü.

Papara, 75 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden Papara SuperMassive’in de söyleşilerle yer aldığı stantta, Hellian, Jrokez ve Lynxcerezlol gibi, oyun ve Twitch dünyasının yakından tanıdığı yayıncılar ve Papara SuperMassive sporcuları da ağırlandı.

Fuar katılımcıları, Papara standında sevdikleri ve yakından takip ettikleri esporcularla tanışabilme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca esporcular, “speed gaming” adı verilen bir konseptle, üç farklı oyunda espor karşılaşmaları gerçekleştirdi. 75 bini aşkın oyun sever, Papara’nın standına uğrayarak etkinlikleri takip etti.

Z kuşağına finansı sevdiren ve geleneksel süreçlere teknolojinin gücüyle yenilikçi çözümler üreten Papara, geçen aylarda Twitch yayıncılarının milyonlarca Paparalıdan kolayca destek ve bağış alabileceği, Papara kullanıcılarının da favori yayıncılarını destekleyebileceği Yayıncı Hesabı ürününü duyurmuştu.

Fuara “Oyun varsa, Papara” mottosuyla katılan şirket, etkinlik boyunca bu ürününün yanı sıra oyunseverlerin onlarca oyunda kullanabilecekleri dijital kod ve e-pinleri satın alabilecekleri Oyun & Dijital Kod menüsü, Koleksiyon Kart ürünleri ve oyun servislerinde geçerli Cashback çözümlerini tanıttı.