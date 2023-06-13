BURSA AA- Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin devrildiğini fark eden muhtar Nihat Ülker, kamera kayıtlarını izledi.

Ülker, bir boz ayının 3 yavrusuyla mahalleye indiğini, çöpleri karıştığını ve konteyneri devirdiğini gördü.

Güvenlik kamerası kaydına, hayvanların çöpten beslendiği sırada bir kamyonetin yanlarına yaklaştığı, sürücünün kapıyı açtığı sırada ise büyük ayının aracı kovaladığı yansıdı. Ayılar, bir süre beslendikten sonra gözden kayboldu.

Muhtar Nihat Ülker, mahallenin çevresinde yaban hayatının yoğun olduğunu söyledi.

Ayılarla sık sık karşılaştıklarını belirten Ülker, şöyle dedi:

"Bu ayı ortaya yeni çıkmadı. Daha önce de vardı, artık yavrularıyla geliyor. Bursa manzarasında karın doyurmaya geliyor garibim. Sabahları uyandığımızda çöpler devrilmişse ayının geldiğini anlıyoruz. Ben de o yüzden görüntülere baktım. Görüntülerde ayı ve yavruları geliyor ve çöpleri deviriyor. Sonra bir araba geliyor. Onlar kapıyı açınca, kovaladılar. Biraz korkutucu, biraz komik."