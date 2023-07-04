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Etkinliğe İsviçrenin yetkilileri, ülkedeki kordiplomatiğin temsilcileri, Azerbaycan millet vekili Hicran Hüseynova, bilim, kültür ve sanat insanları, yerel toplumun ve Azerbaycan diasporasının üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Azerbaycan'ın Bern Büyükelçisi Fuad İskenderov, Ulu Önder Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkesi ve halkı karşısındaki eşsiz hizmetlerden bahsetti. Büyükelçi F. İskenderov Haydar Aliyevin karmaşık jeopolitik dönemde - Azerbaycan'ın yeni kazandığı bağımsızlığını kaybetme, parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, Ermenistan'ın askeri saldırıları ile işgale maruz kaldığı, siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerle mücadele verdiyi yıllarda iktidara geldiğini ve ülkeyi çöküşten kurtardığını belirtti. Fuad İskenderov, Ulu Önderin ülkesini gelişim yoluna çıkardığını, modern Azerbaycan'ın bağımsızlığını ebedi ve sarsılmaz hale getirdiyini vurguladı. Büyükelçi, dahi şahsiyyetin yönetim becerisi, azim ve kararlılığı sayesinde ülkenin tarihi kaderini belirlediğini bildirerek, vurguladı: "Ulu Önder Haydar Aliyev'in bilge politikasının bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmesi sonucunda Azerbaycan uluslararası dünyada layıklı yeri almıştır".

Temelini Ümummilli Lider Haydar Aliyev'in kurduğu yeni petrol stratejisi ve onun başarılı sonuçları hakkında konuşan Büyükelçi, 1994 yılında ekonomik alanda Ulu Önder'in liderliğinde hayata geçirilen yeni enerji stratejisinin Azerbaycan'ın dünya ekonomisine entegrasyonunda belirleyici rol oynadığını kaydetti. Fuad İskenderov, bu proje sayesinde Azerbaycanın, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

Büyükelçi, Bakü'de Ümummilli Lider Haydar Aliyevin teşebbüsü ile tarihi İpek Yolu'nun (TRACECA) restorasyonuna adanmış uluslararası konferansın öneminden bahsetti.

Diplomat, Türk ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin Ulu Önder'in her zaman dikkat merkezinde olduğunu bildirerek, söyledi: "Bugün Haydar Aliyevin doğumunun 100. yılına adanan konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'ı temsil eden 7 Türk ülkesinin müzisyenlerinin katılımı tesadüf değildir".

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ulu Önder Haydar Aliyev'in siyasi faaliyetlerinden ve Azerbaycan'ın gelişimine eşsiz katkılarından bahsetti. Ümummilli Lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın ve tüm Türk dünyasının büyük oğlu, Azerbaycan devletinin ilerlemesine geniş imkanlar yaratan dahi bir lider olduğunu vurguladı. Ulu Önder'in çok kültürlülük ve hoşgörü değerlerine verdiği büyük önemden bahseden Günay Efendiyeva, Haydar Aliyev tarafından kurulan modern Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kazanmış, milli-kültürel ve dini çeşitlilik ortamının sürdürüldüğü bağımsız bir ülke olduğunu belirtti. Ulu Önder Haydar Aliyev'in Türk halkları arasındaki münasebetlerin onarılması ve derinleştirilmesindeki müstesna hizmetlerine dikkat çeken Vakıf Başkanı, Ümummilli Lider'in teşebbüsleri ile dünyanın nüfuzlu uluslararası teşkilatlarıyla işbirliği ilişkilerinin kurulmasından bahsetti. O, Ulu Önder'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi'ne tam üyeliğe kabul edilmesi sırasında yaptığı konuşmadaki sözlerini hatırlattı: "Biz farkları çelişkilere dönüştürmemeli, bunun yerine bu farklar içerisinde bizi birleştiren ortaklıkları arayıp bulmalı ve onlara istinad etmeliyiz. Bizler farklı halklar olsak da aynı dili - ortak Avrupa dilini, özgürlük, demokrasi ve hukuk dilini konuşuyoruz. Bizim gücümüz bundadır."

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın misyonu, hedefleri ve faaliyetlerinden bahseden Günay Efendiyeva, Vakfın himayesinde kurulan "Yedi Güzel" grubunu takdim etti. Vakıf Başkanı, Türk devletlerini temsil eden yetenekli ve profesyonel kadın müzisyenlerden oluşan "Yedi Güzel" müzik grubu, onun kuruluşu hakkında bilgi verdi. Grubun genç olmasına rağmen Vakfın farklı ülkelerde düzenlediği etkinliklerde başarılı performanslar sergilediğini söyledi.

Etkinlik konser programıyla devam etti. Konserde Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı piyanist ve orkestra şefi, Azerbaycanın Onur Sanatçısı Turan Manafzadenin yönetiminde 7 ülkeden olan müzisyenler tarafından Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türk, Özbek, Türkmen, Macar ve dünya bestecilerinin eserleri sunuldu. Üzeyir Hacıbeyov, Fikret Emirov'un eserleri, Azerbaycanın halk müzikleri "Sarı Gelin", "Laçın" seslendirildi. T. Manafzade'nin "Türkiye 100" ve "Yedi Güzel" grubunun "İntermezzo" müzikleri ilk kez seslendirildi.

Sonra katılımcılara Azerbaycan mutfağının yemekleri ikram edildi.