Kiev

Yusov, bir yerel televizyon programında, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yapılan insansız deniz aracı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Andrey Yusov, Novorossiysk'teki olayların Putin rejimi için "ciddi bir tokat" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Büyük bir çıkarma gemisi kaybının Rus filosunu zayıflattığını belirten Yusov, "Güvenlik açısından bu, işgalcilerin filosu ve daha sonraki çıkarma operasyonlarının planlanması için büyük bir kayıp. Bu gemilerin kullanımı sorunlu hale geliyor ve bu işgalcilerin hesaba katacağı ciddi bir faktör." diye konuştu.

Ukrayna basını, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne insansız deniz aracı saldırısının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri işbirliğinde yapıldığını duyurmuştu.

SBU'dan bir kaynak basına yaptığı açıklamada, "Saldırı sonucunda Olenegorskiy Gornyak gemisi ciddi hasar gördü ve henüz muharebe görevlerini yerine getiremiyor. Dolayısıyla Rusların saldırının püskürtüldüğüne ilişkin tüm açıklamaları gerçeği yansıtmıyor." ifadesini kullanılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında, Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne Ukrayna'nın 2 insansız deniz aracıyla yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini belirterek, "Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi." ifadelerine yer verilmişti.

AA