Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın transferi için Karadeniz ekibine 27,5 milyon avro garanti bedel ödeyecek.

Uğurcan Çakır, bu durumda 75 milyon avro bedelle transfer edilen Victor Osimhen ve yaklaşık 31 milyon avroluk ücretle kadroya dahil edilen Wilfried Singo'nun ardından Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumuna geldi.

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu oldu

Uğurcan Çakır, söz konusu satışın ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız oyuncu Sacha Boey'u ve Fenerbahçe de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırdı.

Uğurcan, 27,5 milyon avroluk ücretiyle bu iki transferin ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncu oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli (Avro) Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Brighton 30 milyon Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon Yusuf Akçiçek Fenerbahçe Al Hilal 22 milyon Gedson Fernandes Beşiktaş Spartak Moskova 20,7 milyon Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon Kim Min-jae Fenerbahçe Napoli 18,050 milyon Vedat Muriqi Fenerbahçe Lazio 17,5 milyon Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16,5 milyon

Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.

Trabzonspor'da 292 maça çıktı

Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'da toplam 292 müsabakada görev aldı.

Trabzonspor formasıyla 235 Süper Lig, 28 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupası, 8 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Konferans Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 9 UEFA Avrupa Ligi elemeleri, 6 UEFA Konferans Ligi elemeleri maçına çıkan Uğurcan, bu karşılaşmaların 92'sinde gol yemedi.

Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı

Uğurcan Çakır, bordo-mavili formayı giydiği dönemde 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli kaleci, 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'un 37 sezonluk özlemi sonlandırıp 7. şampiyonluğuna ulaşmasında önemli katkı sağlamıştı.

Süper Lig dışında 3 kupa daha kazandı

Uğurcan Çakır, Süper Lig dışında Trabzonspor'un müzesine 3 kupanın daha eklenmesinde önemli pay sahibi oldu.

2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan Uğurcan, gösterdiği performansla takımının kupayı kazanmasını sağladı.

Uğurcan Çakır, 2020-2021'de Başakşehir ve 2022-2023'te Sivasspor'a karşı kazanılan TFF Süper Kupa maçlarında da görev aldı.

Galatasaray, 1 ayda 133 milyon avroya yakın harcama yapmış olacak

Sarı-kırmızılı kulüp, Uğurcan Çakır'ın kadroya dahil olmasıyla son 1 ayda transferler için yaklaşık 133 milyon avro harcama gerçekleştirecek.

İlk olarak İtalya ekibi Napoli'den Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 75 milyon avro bedelle transfer eden Galatasaray, sonrasında Fransa temsilcisi Monaco'dan Wilfried Singo için 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödedi.

Son olarak Uğurcan Çakır için 27,5 milyon avro ödeyecek olan Galatasaray, son 1 aydaki transferler için toplamda yaklaşık 133 milyon avro harcama yapmış olacak.

Milli takımda 31 kez görev aldı

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda 31 kez forma giydi.

İlk kez 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettikleri özel maçta A Milli Takım adına görev alan Uğurcan Çakır, toplamda 31 kez milli takımın formasını terletti.

Orkun, listeye 4. sıradan girecek

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 4. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Rekortmenler 3 takımda

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 11 transferin 6'sına, sarı-lacivertliler 4'üne ve siyah-beyazlılar da 1'ine imza attı.

Öte yandan Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 3 sırayı Galatasaray aldı.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

Açıklanan resmi rakamlara göre Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle:

Futbolcu Eski takımı Geldiği kulüp Bonservis bedeli (Avro) Victor Osimhen Napoli Galatasaray 75 milyon Wilfried Singo Monaco Galatasaray 30 milyon 769 bin 230,77 Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe 22,5 milyon Youssef En-Nesyri Sevilla Fenerbahçe 19,5 milyon Gabriel Sara Norwich City Galatasaray 18 milyon Mario Jardel Porto Galatasaray 17,05 milyon Gedson Fernandes Benfica Beşiktaş 16 milyon Cengiz Ünder Olimpik Marsilya Fenerbahçe 15 milyon Nicolo Zaniolo Roma Galatasaray 15 milyon Daniel Guiza Mallorca Fenerbahçe 14 milyon

Not: Gedson Fernandes'in bonservisinin ilk %50'si 6 milyon avroya, kalan %50'si ise 10 milyon avroya alınmıştır.