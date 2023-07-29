UFO'larla ilgili gizemli varlıklar ve ABD inançları, varsayımlarına ve açıklamalarına yönelik ilgiyi canlı tutmaya devam edecek gibi görünüyor.

Son yıllarda dünyayı gezmeni meşgul eden UFO (Utanmazca Uçan Nesneler) fenomeni, sıra dışı iddialar ve gizemli olaylarla dolu bir konu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle ABD Federal Hükümeti'nin uzun ömürleri UFO'larla ilgili bilgileri sakladığı ve gizli bir UFO kurtarma programını sürdürdüğüne dair ortaya atılan meraklanan iddialar, milyonlarca kişiyi aydınlatıyor.

ABD Kongresi'nden eş zamanlı olarak YouTube üzerinden canlı toplantı yayınlandı, üç kişi dikkat çekici ile ifade dikkat çekti. Bu üç isimden oluşan eski pilotlardan, benzerlerin de dahil olduğu olaylar ve UFO'larla yaşadıklarını yemin ederek anlattı.

Bu üç isim arasında en dikkat çekici olan, eski Amerikan istihbarat yetkilisi ve Hava Kuvvetleri subayı olan David Grusch. Uzun yıllar Afganistan'da görev yapmış bir savaş subayı olarak kuvvetleri olan Grusch, Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) gibi önemli kurumlarda üst düzey pozisyonlarda görev almış bir isim. 2019'dan 2021'e kadar NRO'nun Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü sorumlusu, daha sonra da NGA'da UAP analizi eş başkanı ve görev gücü temsilcisi olmuş. Geçen Haziran yaşadıklarının yaptığı bir yayında, UFO'larla ilgili yüce iddialarla gelmiş geçmiş ve bulduklarında söz ettirmişti.

Grusch, dünkü canlı yayında bu iddialarını yeminli olarak tekrarlayarak, ABD federal yönetiminin UFO'larla ilgili son derece gizli bir program yürüttüğünü ve ölen pilotların cesetlerinin yanı sıra "insan olmayan" çok yüklü uzay aracına sahip olduğunu iddia etti. UFO programlarını gizlemek için "beyaz yakalı suçların" işlendiğine dair somut veriler olduğunu ve bilgisayarları gizlemek için insanların öldürüldüğüne dair kurumlarla görüştüğünü ifade etti.

Diğer iki isim de oldukça dikkat çekici deneyimlere bakın. Emekliye ayrılan bir pilot, 2004 yılında San Diego açıklarında uçarken UFO'larla karşılaştığını ve o dönemde kaydettiği videoyu sunucusunu aktardı. Diğer bir pilot ise Virgina Beach'te doğu yakasındaki bir karşılaşmadan bahsetti ve radar sistemlerini yeniledikten sonra düzenli olarak UFO'ları tespit ettiklerini belirtti.

Bu üç kişinin ifadeleri, UFO'lar ve ABD federal hükümetinin gerçekten de ne kadar sıra dışı bir konu olduğunu bir kez daha görüyor daha önüne seriyor. Peki, bu iddialar gerçek mi, yoksa sadece komplo teorileri mi? Bunun cevabını aramak, uzun yıllar merak uyandıran UFO fenomenini daha da gizemli hale getiriyor.

UFO (veya ABD'de UAP olarak bilinen) konusundaki iddialar ve ifşalar, bilimsel anlatım henüz bulunmamış sıra dışı olayları beraberinde getiriyor. ABD yönetiminin gerçeklerini gizlemesi mi, yoksa daha farklı bir anlatım mı var, bilinmez. Ancak, bu tür bilimlerin önemli ve güvenilir kaynakları tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve yayınlanmasına sınırlama getirilmesi, UFO fenomeni ile ilgili spekülasyonları sona erdirebilir.