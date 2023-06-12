UEFA Konferans Ligi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fiorentina'ya attığı golü, yılın en iyi golü seçtiğini belirtti.



Erdoğan Yeşilyurt, bu sezon Sivasspor formasıyla oynadığı 41 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Haber: Tayyip Salih Yılmaz