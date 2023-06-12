UEFA Konferans Ligi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fiorentina'ya attığı golü, yılın en iyi golü seçtiğini belirtti.
Erdoğan Yeşilyurt, bu sezon Sivasspor formasıyla oynadığı 41 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti.
UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü Sivasspor'dan
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un Fiorentina'ya attığı gol, bu sezonun en iyi golü,
UEFA Konferans Ligi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fiorentina'ya attığı golü, yılın en iyi golü seçtiğini belirtti.
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