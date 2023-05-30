İstanbul

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımlarının toplam futbolcu değeri 525 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon avro oldu.

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Roma'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Tammy Abraham 45 milyon Lorenzo Pellegrini 35 milyon Paulo Dybala 30 milyon Roger Ibanez 30 milyon Bryan Cristante 20 milyon Gianluca Mancini 18 milyon Leonardo Spinazzola 15 milyon Nicola Zalewski 15 milyon Georginio Wijnaldum 12 milyon Diego Llorente 12 milyon Mady Camara 11 milyon Zeki Çelik 10 milyon Andrea Belotti 9 milyon Rick Karsdorp 9 milyon Marash Kumbulla 9 milyon Chris Smalling 8 milyon Rui Patricio 5 milyon Stephan El Shaarawy 5 milyon Nemanja Matic 4 milyon Ola Solbakken 3,5 milyon Edoardo Bove 3 milyon Cristian Volpato 3 milyon Ebrima Darboe 2 milyon Mile Svilar 1,8 milyon Benjamin Tahirovic 1 milyon Toplam 316,3 milyon

Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Youssef En-Nesyri 15 milyon Marcos Acuna 12 milyon Lucas Ocampos 12 milyon Bono 12 milyon Alex Telles 12 milyon Joan Jordan 12 milyon Gonzalo Montiel 12 milyon Bryan Gil 12 milyon Erik Lamela 10 milyon Jesus Corona 10 milyon Rafa Mir 10 milyon Marcao 10 milyon Pape Gueye 10 milyon Loic Bade 10 milyon Oliver Torres 9 milyon Tanguy Nianzou 9 milyon Suso 7 milyon Ivan Rakitic 4 milyon Nemanja Gudelj 4 milyon Marko Dmitrovic 4 milyon Karim Rekik 4 milyon Jesus Navas 3 milyon Alejandro Gomez 3 milyon Fernando 3 milyon Toplam 209 milyon

AA