Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanacak karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

6 Ağustos Çarşamba:

20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)

7 Ağustos Perşembe:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)

19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)

19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)

20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Beşiktaş'ta ST Patrick's Athletic maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta ST Patrick's Athletic maçı hazırlıkları başladı
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21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Kaynak: AA