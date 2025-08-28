Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarının lig aşaması kuraları, yarın Monako'da çekilecek.

Fenerbahçe ve Samsunspor dışında play-off turunu geçmesi durumunda Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in de rakipleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek organizasyondan elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Karadeniz temsilcisi, Yunan ekibine elenmesi durumunda ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, İsviçre temsilcisine elenmesi durumunda ise Avrupa'ya erken veda edecek.

İstanbul Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını elemesi durumunda turnuvada lig aşamasına katılacak.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.