Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun üçüncü haftasında turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş: 3-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya): 1-2
Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan): 6-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya): 6-0
Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan): 2-3
Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka): 0-2
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-0
Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda): 5-0
Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan): 1-2
Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika): 1-3
AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 1-4
Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1Kaynak: AA