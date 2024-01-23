Üç Aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlamıştır

2024 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabilecek.

Üç ayların ilki olan Recep ayı miladi takvimde 12 Ocak Cuma günü başlıyor.

Buna göre;

Regaib Kandili 11 Ocak Perşembe gecesi,

Miraç Kandili ise 6 Şubat Salı gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı ise 11 Şubat 2024 Pazar günü başlayacak.

Buna göre;

Berat Kandili 24 Şubat akşamı idrak edilecek.

Üç ayların sonuncusu ve 30 gün sürecek olan Ramazan ayı da 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Kur'anı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olarak rivayet edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece yani

5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edilecek.

30 gün sürecek olan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart 2024 Pazartesi günü ,son orucu ise 9 Nisan Salı günü tutulacak ve 9 Nisan aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.

Buna göre 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramının ilk günü kutlanacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

Özetlemek gerekirse: 12 Ocak 2024 Üç Ayların Başlangıcı

11 Ocak 2024 Regaib Kandili

6 Şubat 2024 Miraç Kandili

24 Şubat 2024 Berat Kandili

11 Mart 2024 Ramazan başlangıcı

5 Nisan 2024 Kadir Gecesi

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arefesi

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1 gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2 gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3 gün

İslamiyette Cuma, bayram gibi kutsal günler yanında Recep, Şaban, Ramazan gibi kutsal aylar da vardır...

Diğer aylara göre niçin bu aylar kutsal kabul edilmiştir?

Üç aylar tabiri miladi takvime ait aylar için değil, Hicri takvime göre söylenen bir tabirdir.

Hicri takvim; Peygamberimiz (SAV)'in Mekkeden hicreti ile başlayan tarihtir.

Üç aylar; Hicri takvimin Recep, Şaban, Ramazan aylarına verilen isimdir.

Üç aylar 12 Ocak’ta başlamıştır. Yani bundan yaklaşık 10 gün önce….

Bu 10 günlük süre içinde üç aylarla ilgili ulusal ve mahalli basında, televizyon kanallarında pek çok yazılar yazıldı, programlar yapıldı.

Görünen o ki bu yıl, her yıla oranla üç aylar daha anlamlı kutlanacak…

Müslümanlar için ayrı bir değeri ve Ramazan ayına giriş için önemli bir yeri olan içerisinde mübarek kandil günlerini barından üç aylar Diyanet İşleri Başkanlığınca da özel programlarla kutlanacaktır.

Müslümanlar için birçok müjdeyi barındıran üç aylara Allah'ın Resulü de büyük önem vermişti.

Hadis-i şeriflerde Efendimizin üç ayların başlangıcında şu duayı sıkça okuduğu rivayet edilmiştir;

“Allah'ım Receb ve Şaban'ı bize bereketli kıl ve bizi Ramazan'a erdir.”

3 ayları içine alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir.

Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine nazaran değişiklik arz eder.

Kamerî sene, şemsî seneden on bir gün daha kısadır.

Ayrıca kamerî ayların diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin aynı mevsimine değil, değişik mevsimlerine tesadüf etmesidir.

Mesela, kamerî bir ay olan Ramazan ayı, senenin mevsimlerini dolaşır.

Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler.

Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)`in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir.

Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır.

Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı.

Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)`ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der:

"Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim"

Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

"Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır"

Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir.

Yukarıda belirttiğim şekliyle; Bu üç aydan Recep ayı hicri ayların yedincisi ve üç ayların birincisidir.

Peygamber efendimiz Recep ayı ile İlgili şöyle buyurmuştur:

"Recep, Allah-ü Tealanın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü Teala dünyada ve ahrette ikram eder"

İnanışımıza göre Recep ayının her gecesi kıymetlidir.

Esasen Recep ayı Hz. Âdem Peygamberden bu yana kıymetli bir ay kabul edilmekte ve her ümmet bu aya saygı göstermekteydi.

Şaban ayı hicri ayların sekizincisi ve üç aylardan ikincisidir.

Şaban ayı ile ilgili olarak da Peygamberimiz:

"Her kim Şaban-i Şerifte üç gün oruç tutarsa, Hak Teala, Cennet-i âlâ'dan ona bir yer hazırlar" buyurmaktadır.

Ramazan ayı ise Hicri ayların dokuzuncusu ve üç ayların sonuncusu ve farz olan Oruç’un tutulduğu aydır.

Ramazan ayı Kur-an-ı Kerim'de de zikredilmektedir.

Peygamberimiz:

"Kim Ramazan-ı Şerif ve kurban bayramı gecelerini ihya ederse; kalplerin öldüğü gün, onun kalbi ölmez" buyurmaktadır.

Başka bir Hadis-i Şerifte de;

"Şayet ümmetimden olanlar, Ramazan'da bulunan hayırları hakkıyla bilselerdi, bütün yılın Ramazan olmasını isterlerdi" buyruluyor.

Bu üç ayda ibadet etmek, sadaka vermek, oruç tutmak, Cenab-ı Allah katında insanların bağışlanacağı ümidini taşımaktadır.

Çünkü insanlık için Rahmet olan Hadiseler bu aylarda meydana gelmiştir.

Hoşça kalınız.