Bu gibi avantajlardan faydalanmak Twitter sosyal medya platformu ile mümkün olabiliyor.Twitter ‘da arama geçmeniz geçmişinizi sizden başka herhangi birinin görmesi mümkün değildir. Bu nedenle istediğiniz aramayı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter ‘da oluşturduğunuz tweetlerin daha fazla kişi tarafından görülebilmesi için retweet sayısının fazla olması gerekir. Bu nedenle Twitter ‘da oluşturmuş olduğunuz tweetler için Twitter otomatik retweet satın al paketlerini inceleyebilirsiniz. Böylelikle siz bir tweet oluşturduğunuzda bu tweetiniz için otomatik olarak retweet gerçekleştirilir. Bunun için Popigram sitesindeki paketleri inceleyebilirsiniz.

Twitter Aramalar Gözükür Mü?

Twitter kullanıcıları tarafından en çok merak edilen sorunlar arasında da Twitter'daki aramaların gözüküp gözükmediğidir.Twitter ‘da herhangi bir arama yaptığınızda aramanızın gözükmesi mümkün değildir. Çünkü Twitter aramalarınızı sadece sizi görürsünüz. Böylelikle istediğiniz aramayı gizlilik ilkesi kapsamında rahatlıkla yapabilirsiniz.

Twitter ‘da kullanıcılar tweetler oluşturarak birbirleri ile etkileşimi halinde bulunur. Aiz de Twitter ‘da Twitter oluşturarak kullanıcılarınız ile etkileşim halinde bulunabilirsiniz. Fakat Twitter'daki tweetlerinizin retweet sayısı az ise bu sayıyı arttırabilmeniz mümkündür. Bunun için otomatik retweet satın al paketlerinden faydalanabilmeniz mümkündür. Bu paketlerden faydalanabilmek için PopiGram sitesindeki paket seçeneklerinden herhangi birini almanız gerekir.

Twitter Arama Geçmişine Nasıl Bakılır?

Twitter hesabınızdaki arama geçmişinize bakmak oldukça basittir. Bunun için ayarlar bölümünden arama geçmişine gelmeniz gerekiyor. Böylelikle arama geçmişinizi detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Twitter'daki arama butonuna bastığınızda direkt olarak arama bölümüne de yönlendirebilirsiniz. Böylelikle daha öncesinde yapmış olduğunuz aramaları da görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat Twitter ‘da yapmış olduğunuz aramaları sadece siz görürsünüz.

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