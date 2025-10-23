TUSAŞ, saldırıda yaşamını yitirenler için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz.

Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak, aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.

Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."

Şehitler törenlerle anıldı

TUSAŞ şehitleri Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'u anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törene de şehitlerin aileleri, şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın annesi oğlunun, şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin annesi de kızının mezarı başında göz yaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim okunan törende, şehitler için dua edildi.

Şehitlerin aileleri, yakınları ve meslektaşları kabirlere karanfil bıraktı.

TUSAŞ güvenlik görevlisi şehit Atakan Şahin Erdoğan da Sincan Cimşit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, şehidin eşi Pınar Erdoğan ve aile yakınları, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, şirket yönetici ve çalışanları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit taksi şoförü Murat Aslan için de Kahramankazan Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Saldırıda hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan da mezarı başında anıldı.

Kahramankazan Şehitliği'nde düzenlenen anma programına, şehidin ailesi, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ile TUSAŞ yetkilileri katıldı.

Programda, şehidin kabrine karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehidin babası Mahmut Arslan, evlat acısının tarifinin mümkün olmadığını söyledi.

Arslan, "Bugün oğlumun şehadetinin yıl dönümünde onu andık. Acımız çok büyük. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Diyecek de bir şey yok, sözün bittiği yer. Ne desek de benim çocuğum geri gelmez. Katılanlardan Allah razı olsun, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.