▪️Türk Devletleri Teşkilâtı'nın (TDT) internet sitesinde yer alan habere göre TDT Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Rektörler Özel Toplantısı Semerkant'ta düzenlenmiş.

▪️Toplantıya TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerin rektörleri, üst düzey yetkilileri ve temsilcileri katılmış.

▪️2023 içinde TDT'na "gözlemci" (observer) olarak katılması kararlaştırılan KKTC'den katılım olmaması dikkatimizi çekti.

▪️TÜRKÜNİB sitesine baktım, TDT'nin bu yan örgütüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) herhangi bir Üniversite üye olmuş değil.

▪️Oysa TDT'ne "gözlemci" olan Macaristan'ın Szeged Üniversitesi TÜRKÜNİB'e üye. Kasım 2022'deki TÜRKÜNİB 6. Genel Kurulu'na Macaristan'dan da katılım olmuş.

▪️TÜRKÜNİB'in diğer üyeleri, Azerbaycan (5), Kazakistan (7), Kırgızistan (6), Özbekistan (5) ve Türkiye'deki (18) bazı Üniversiteler. Görüleceği üzere en çok sayıda Üniversite'nin üyeliği Türkiye'den gerçekleşmiş.

▪️KKTC'nin uluslararası toplum ile adım adım bütünleşmesi ancak Türkiye'nin de yardım ve desteğiyle önüne açılan imkânları ısrarla, sebatla zorlamasıyla olur. KKTC makamları ülkelerinde kurulu ve başarıyla faaliyet gösteren ve diplomaları uluslararası plânda da geçerli olan Üniversitelerinin gecikmeksizin TÜRKÜNİB'e üye olmalarını teşvik etmelidir.

▪️KKTC siyaset kurumunun "egemen eşitlik temelinde iki bağımsız devletli" çözüm mü, "federal" çözüm mü tartışmasından artık vazgeçmesinin zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir.

▪️ "KKTC'nin 2020 sonlarında dünyaya ilân ettiği ve Türkiye tarafından da desteklenmiş olan "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" hedefi tek seçenek olarak söylemde ve eylemde muhafaza edilmelidir.

▪️ Esasen, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 20 Eylül 2022’de BM’nin 77. dönem Genel Kurulu’na hitabında uluslararası topluma KKTC’ni resmen tanıma çağrısını yapmıştır. Bu Türkiye’nin Millî Davası’nda vaz geçilmez, geri dönülmez, bir hamle olarak tarihe geçmiştir.

▪️ Bununla beraber, Yunanistan'daki seçim sürecinin de tamamlanmasını müteakip, geçmişte de çok kez yapıldığı gibi, önde görünürde ABD, arka plânda İngiltere olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin ve BM Teşkilâtı'nın emrindeki en üst düzeyde memur olan BMGS’nin, AB'nin çeşitli ikna çabalarıyla, baskı metotlarıyla ve ellerindeki siyasî, ekonomik, mâlî manivelalarla, vaatlerle, kelime oyunlarıyla, Türkçe'de birden fazla karşılığı olan İngilizce kavramların, kelimelerin işlerine geldiği gibi Türkçe’ye tercümesini yönlendirerek Türk tarafına sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" temelinde, çatısı ve egemenliği altında "iki toplumlu ve iki eyaletli" bir çözümü "iki devletli" çözüm olarak sunma ve kabul ettirme, Türk askerî varlığının Ada'dan çekilmesini sağlama değişmez sinsice amaçları doğrultusunda harekete geçmeleri beklenir.

▪️ Bunu 2004'de Annan Plânı'nda yapmışlardı. Meselâ, "constituent" kelimesi Plân'da "oluşturucu" anlamında kullanıldığı halde "kurucu" olarak tercüme edilmişti. Aynı şekilde, "state" kelimesi Plân'da "eyalet" anlamında kullanıldığı halde, Türkçe'ye "devlet" olarak çevrilmişti.

▪️ Bu söylediğimizin teyidini Annan Planı'nın Kuruluş Anlaşması'nın 2. Maddesi'nin, 1. fıkrasında görmek mümkündür:

▪️"Madde 2 Birleşmiş Kıbrıs Cumhuriyeti, onun federal hükûmeti ve kurucu devletleri

1. Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, Federal Hükümeti ve Kurucu Devletlerinin statüsü ve ilişkilerinde, İsviçre’nin Federal Hükümeti ve kantonları ile olan ilişkisi ve statüsü model olarak alınmıştır."

"Article 2 The United Cyprus Republic, its federal government, and its constituent states

1. The status and relationship of the United Cyprus Republic, its federal government, and its constituent states, is modeled on the status and relationship of Switzerland, its federal government, and its cantons."

▪️ "Model" alınan İsviçre’nin “kantonları” birer egemen ve bağımsız devlet olmadığına göre Annan Plânı’nın öngördüğü çözüm şeklinin “iki bağımsız ve egemen devletli" bir çözüm olmadığı kuşkusuzdur. Esasen çözümün müzakeresi de iki bağımsız ve egemen devlet arasında yapılmış değildi. BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği müzakere mekanizmasında taraflar “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” iki “toplumudur”. Güvenlik ve Garantiler bahsinde de üç Garantör Devlet (Türkiye, İngiltere, Yunanistan) müdahil olmaktadırlar.