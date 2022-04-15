M. Kemal SALLI

31 Mart’ta, 2022 Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti Bursa’da düzenlenen TÜRKSOY DAİMİ KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI’nda yapılan oylamada Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Kırgızistan eski Kültür Bakanı Sultan Raev TÜRKSOY Genel Sekreteri seçilmişti.
Bursa’da gerçekleştirilen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimî Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda TÜRKSOY Genel Sekreteri görevine seçilen Sultan Raev, Ankara'da düzenlenen törenle,Prof. Dr. Düsen Kaseinov'dan görevi devraldı.
TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonu'nda düzenlenen Genel Sekreterlik Devir Teslim Töreni’ne, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri BaghdadAmreyev, Türk Cumhuriyetleri’nin Ankara büyükelçileri ve davetliler katıldı.
“GÖREVİMİ, SAYGIN EDEBİYAT ADAMI SULTAN RAEV’E DEVREDİYORUM”
Törende TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini devreden Prof. Dr. Düsen Kaseinov, 31 Mart'ta düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi Toplantısı'nda alınan kararla bundan 14 yıl önce büyük bir gururla üstlendiği TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini Sultan Raev'e devrettiğini söyledi.Prof. Kaseinov, törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“Bildiğiniz üzere bu salonda pek çok tarihi karara imza atıldı. Bu açıdan tüm Türk Dünyası için maneviyatı çok yüksek olan bu ortamda, son olmasa da TÜRKSOY Genel Sekreteri olarak son kez sizlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 31 Mart tarihinde düzenlemiş olduğumuz TÜRKSOY Daimî Konseyi toplantısında değerli bakanlarımızın almış olduğu karar ile bundan 14 yıl önce büyük bir gururla aldığım görevimi, Kırgızistan’ın yetiştirdiği, bugüne dek pek çok önemli görevde bulunmuş, saygın edebiyat adamı, yeni Genel Sekreterimiz Sultan Raev’e devredeceğim.
Geçen yıllara baktığımda bizler, zorluklara rağmen, her zaman bir arada olabilmeyi ve ortak başarılarımızla gurur duymayı başardık. Kalbimiz her zaman Türk Dünyası için attı. Hedeflerimiz doğrultusunda durmadan çalıştık. Bizim gibi düşünen kişilerle yollarımız farklı zamanlarda farklı mekânlarda sık sık kesişti.
Bugün, 2008 yılında seçildiğim Daimî Konsey toplantısına bizzat katılarak, benim bu göreve gelmeme vesile olan bakanlardan biri olan değerli arkadaşım Sultan Raev’e gönül rahatlığıyla yerimi bırakıyorum. İnsanların kalplerine ve akıllarına kolayca ulaşabilen belli başlı sanat dalları vardır; bunlardan biri de edebiyattır. Yeni dönemde Türk Dünyası’nda kendisinin eserlerini okuyan kişilerin TÜRKSOY neferlerine dönüşeceğine ve Türk Dünyası’na güç katacağına yürekten inanıyorum.
TÜRKSOY’da çalıştığım her gün kendimi evimde hissettim. Türk Dünyası’nın dört bir yanından gelerek benimle birlikte mesai yapan tüm arkadaşlarımın aynı duyguları benimle paylaştığını düşünüyorum. Bizler, geçen yıllarda harika insanlarla tanıştık, dostluklar kurduk, eşsiz kültür köprüleri inşa ettik, ortak kültürümüzü dünyanın dört bir yanına taşıyarak başarılarımızı taçlandırdık, acılarımızı, mutluluklarımızı paylaştık. Değerli çalışma arkadaşlarımın adanmışlığı ve profesyonelliğine her zaman şahit oldum. Bu kolay kolay elde edilecek bir şey değil. Bu nedenle kendimi şanslı addediyor, huzurlarınızda çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler bir yöneticinin sahip olmak isteyeceği ve birlikte çalışmaktan dolayı minnettar olacağı eşsiz bir takımsınız!
Ben bugün büyük bir gurur ve umut ile görevimi devredeceğim. TÜRKSOY Genel Sekreteri olarak Türk Dünyası’na hizmet etmiş olmaktan ömrüm boyunca gurur duyacağım. Umutluyum çünkü daha gidilecek çok yol var. Yeni Genel Sekreterimizin liderliğinde TÜRKSOY ailesi bu yolcuğa hazır.
Bugün genel sekreterliğim süresince biriktirdiğim, her zaman en büyük zenginliğim olarak adlandırdığım dostlarımı burada görmekten çok mutluyum. Beraber yürüttüğümüz çalışmalar süresince gerek şahsi gerekse kurumsal desteklerini her zaman hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Türk Dünyası’nın en güzide kuruluşlarından biri olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın değerli Genel Sekreteri BaghdadAmrayev’e, üye ülkelerimizin ve iş birliğinde bulunduğumuz ülkelerin kıymetli büyükelçilerine destekleri ve yol arkadaşlıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.
İzninizle son olarak TÜRKSOY’un bugünlere gelmesinde emekleri büyük olan, teşkilatımızın ilk yöneticisi, Genel Müdürü Sayın PoladBülbüloğlu’na, birlikte mesai yaptığım Genel Sekreter Yardımcılarım Sayın Fırat Purtaş ve Bilal Çakıcı’ya ve bir kez daha tüm Türk Dünyası için özveriyle, canla başla çalışan TÜRKSOY ailesinin her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”
RAEV: “DÜSEN KASEİNOV ADI TÜRKSOY TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR”
TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini devralan Sultan Raev, bugünün TÜRKSOY tarihinde önemli bir gün olduğunu vurguladı veTÜRKSOY’un kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği uluslararası başarılardan ve Prof. Dr. Düsen Kaseinov’un çalışmalarından övgüyle söz ederek şunları söyledi:
“Öncelikle aksakalımız, Sayın Düsen Kurabayoğlu’na hakkımda söylemiş olduğu güzel sözler ve temennileri için teşekkür ediyorum. Bugün TÜRKSOY tarihinde önemli bir gün! Bir geleneği layıkıyla yerine getirerek Türk Dünyası’nın kültürel iş birliği için yeni bir sayfa açıyoruz.
Böylesine anlamlı bir günde, manevi zenginliğimizi, atalarımızdan miras kalan yegâne değerimiz Türk kültürünü korumayı ve zenginleştirmeyi asli görev olarak kabul eden sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum.
Bugün geldiğimiz noktada şanlı tarihimiz ve zengin kültürümüz bizi ayrılmaz bir bütün haline getirdi. Birlikteliğimiz dünya medeniyetinin gelişmesine de önemli katkılar sağladı. Geçen sürede TÜRKSOY kültür alanındaki birlikteliğimizin marka ismi haline gelerek tüm dünyada saygınlık kazandı.
Teşkilatımız gelecek yıl 30. yıldönümünü kutlayacak. Geçen 30 senede halkalarımız arasında eşsiz kültür köprüleri inşa edildi. Bu altın köprülerin mimarlarından TÜRKSOY’a uzun yıllar liderlik etmiş ve büyük katkılarda bulunmuş olan Sayın Büyüklerimiz PoladBülbüloğlu’na ve özellikle son 14 sene teşkilatımızı yöneten, Türk Dünyası’nın büyüklerinden değerli aksakalımız, büyükelçimiz Düsen Kurabayoğlu’na şükranlarımı sunmak isterim. TÜRKSOY’un gelişme dönemi Düsen ağamızın adıyla derinden ilişkilidir ve kendileri Türk kültürüne büyük katkılar sağlamıştır. Düsen Bey’in ismi TÜRKSOY tarihine şimdiden altın harflerle yazılmıştır. Çok teşekkürler Düsen Bey!İnanıyorum ki ömrünüz boyunca Türk Dünyası’na hizmet etmeye devam edeceksiniz! Sizinle her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz! Yolunuz açık olsun!
Bu zorlu ve kutsal görevde en büyük yardımcım sizlerin destekleri olacaktır. Birliğimizin harcı olan ortak kültürümüz ile daha güçlü bir Türk Dünyası yaratacağız. Bugüne dek geçmişimiz ile hep gurur duyduk, gurur duyacağımız bir geleceği hep birlikte, el ele inşa edeceğiz. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyor, teşrifleriniz için şükranlarımı arz ediyorum.”
“SULTAN RAEV’İN BAYRAĞI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM”
TÜRKSOY Daimî Konseyi Dönem Koordinatörü, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,TÜRKSOY Genel Sekreterlik devir teslim töreni’nde yaptığı konuşmada, iki bakanla katılımın TÜRKSOY'a verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, Türk kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş olan TÜRKSOY'un büyük bir çınar olma yolunda çok önemli adımlar attığını belirtti.
Kurulduğu 1993 yılından bu yana, Türk kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularındaçok önemli gelişmelergerçekleştiren TÜRKSOY’da, 14 yıllık görev süresince yaptığı olağanüstü hizmetler dolayısıyla Prof. Dr. Düsen Kaseinov'a teşekkür eden Ersoy, "Bu teşkilat vasıtasıyla oluşturduğumuz sinerji, birlikteliğimiz ve dayanışmamız çok kıymetli. İleride kültürel faaliyetlerimiz çok daha büyük sinerjiye, çok daha büyük işlere doğru bize ilham verecek. Önemli olan gelecek kuşaklara, halklarımıza, Türk kültürünü daimi bir şekilde aktarmak. Bunlar da bizler için çok kıymetli"dedi.
TÜRKSOY’un, Türk topluluklarının kültür ve sanat birikimlerinin tanıtılması konusunda bugüne kadar çok önemli işler yaptıklarını belirten Bakan Ersoy, yeni Genel Sekreter Sultan Raev'in bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandıklarını, Türkiye olarak TÜRKSOY'un ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olacaklarını ve çıtayı daha yükseklere taşıma konusunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e güvendiklerini söyledi.
“SULTAN RAEV, GAZETECİ, BÜROKRAT, BAKAN VE DİPLOMAT OLARAK EDİNDİĞİ TECRÜBELERLE TÜRKSOY’A ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR”
TÜRKSOY Genel Sekreterliği devir teslim töreninde bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRKSOY'un, Türk Dünyası’nın büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurum olduğunu vurguladı ve"Türk Dünyası’nı yeniden birbirine kenetliyor. Kardeşlik bağlarımızı geliştiriyor, kadim kültür ve medeniyetimizi gelecek kuşaklara aktarıyor. Türk kültür ve medeniyetini tüm dünyaya tanıtıyor" dedi.
Prof. Dr. Düsen Kaseinov'un, 2008'den bu yana başarıyla yürüttüğü genel sekreterlik bayrağını Sultan Raev'e devrettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sayın Kaseinov, Kazakistan Kültür Bakanı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri olarak Türk Dünyası’na çok önemli hizmetleriniz oldu. Sadece bakanlığım döneminde değil, milletvekilliğim döneminde de yaptığınız bu çalışmaların yakın şahidiyim" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, Genel Sekreterlik görevi sona erse de, Kasinov'un Türk Dünyası’na hizmetinin bitmeyeceğini, tecrübeleriyle Türk Dünyası’na hizmet etmeye devam edeceğinden hiçbir kuşkusu olmadığını söyledi.
Sultan Raev'in, daha önce,çok kritik kararların alındığı bir süreçte, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) yardımcılığını başarıyla yürüttüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sultan Raev'in gazeteci, bürokrat, bakan ve uluslararası memur olarak edindiği tecrübeyle TÜRKSOY'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz, çıtanın yüksek olduğunu biliyoruz ama devraldığı bayrağı daha yükseklere taşımak için gayret sarf edecektir. Biz de kendisine her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, TÜRKSOY'a desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Bakanlığına ve çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum"dedi.
“RAEV TAM BİR KÜLTÜR ADAMI”
Törende yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri BaghdadAmreyev, TÜRKSOY'un Türk Dünyası için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu sebeple TÜRKSOY'un kurumsallaşmasında bugünlere, bir dünya markası haline gelmesine, Türk Dünyası’nın birliği ve entegrasyonuna Genel Sekreter Kaseinov'un çok emeği bulunmaktadır. Kendisine teşekkürlerimi sunarım." dedi.
İki dönem Kırgızistan Kültür Bakanı olarak görev yapan yeni Genel Sekreter Raev'in, aynı zamanda ünlü bir yazar olması dolayısıyla, tam bir "kültür adamı" olduğunu belirtenAmreyev, "Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemdekendisiyle çalıştık. Yeni ve önemli görevi için tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız. TDT Avrupa Ofisi de TÜRKSOY ile her türlü iş birliğine hazırdır"dedi.
Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreterliği Devir Teslim Sembolü ve görevini Sultan Raev'e devretti.
KUTLUYORUZ
Önce VATAN Yazı ailesi olarak TÜRKSOY’un yeni Genel Sekreteri Sayın Sultan Raev’i kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.