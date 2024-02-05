Kariyer sahibi olmak, kendini geliştirmek isteyen bireylere yükseliş fırsatı sunan kurumun içeriğini incelediğimizde ise Mersin, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Kayseri, Bursa, Gaziantep gibi bir çok şehirin en iyi yerlerinde anlaşmalı plazaları ile talebe bağlı VIP Yüz yüze eğitim fırsatı ve online eğitim seçenekleri ile dikkat çektiği göze çarpıyor.

Alandaki mesleki eğitimleri Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik ve Uzmanlık seviyelerinde ilerleme destekli eğitim sunarak kişilerin alanında yükselişini sağlarken tercihlere bağlı uluslarası geçerlilik sunmalarıyla sektörün öne çıkanlarından olmayı başardığı öğrenildi.

Uluslararası ticaret finansmanında uzmanlık düzeyi belgeleyen sertifikalandırma sistemleri ile dünya genelinde geçerliliği olan Amerika Federasyonları akredite onaylı eğitimleri kişilerin mesleki yükselişi ve ilerleyişine öncülük ederken aynı zamanda üst düzey eğitmenler ile yüz yüze eğitim fırsatı sunmaları alternatif olarak karşımıza çıkıyor.