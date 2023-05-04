ÇANKIRI AA- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili adayı Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili ve milletvekili adayı Salim Çivitcioğlu ile Togg'u kullanarak kent turu yaptıktan sonra alışveriş merkezi önünde hazırlanan alana geldi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Çankırılılar, otomobili deneyimleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akbaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, gençlere söz verdiğini, Anadolu kırmızısı Togg'u Çankırı'ya getirdiklerini söyledi.

Togg ile önce Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde öğrencileri ziyaret ettiklerini, daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Akbaşoğlu, "Gençlerimizle, kadınıyla, erkeğiyle, torunuyla, dedesiyle hep beraber milli gururumuz Togg'umuzun yanındayız. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz mutlaka yapacağız, Devrim otomobilin başına gelenleri unutmuyoruz. Biz en iyisini, en teknolojik cihazını yerli ve milli otomobilimizi yapacağız, bunun için 5 babayiğit arıyorum.' demişti. Her türlü imkanı sunacağını ifade etmişti. İşte ete kemiğe büründü. Artık Türkiye'nin yollarında, Çankırı'nın sokaklarında Togg göründü. 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünün, 'Yaparsa Erdoğan yapar' sözünün hep beraber gerçekleştiğini görüyoruz." diye konuştu.