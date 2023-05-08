ANKARA AA- Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerinin hız kazanmaya başladığına, diğer ülkelerle rekabet gücünün arttığına işaret etti.

Göktürk 1, Göktürk 2, Göktürk 3, Türksat 5A, Türksat 5B, İMECE, Gökbey Helikopter, Anka İHA, SİHA, Hürkuş, Hürjet, Kızılelma, Aksungur İHA, Şimşek, Turna, Atak Helikopter, Milli Muharip Savaş Uçağı, Bora, Sungur, Hisar füze sistemleri gibi çalışmaların Türkiye adına uzay ve havacılık alanında gurur duydukları önemli adımlar olduğunu belirten Özer, bakanlığının oluşturduğu dinamik mesleki ve teknik eğitim sistemi aracılığıyla uzay ve havacılık alanında da harekete geçerek önemli bir adım attığını bildirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) işbirliğinde ilk defa havacılık ve uzay teknolojileri alanında lise düzeyinde eğitim verecek lisenin açılması için çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan çalışma kapsamında havacılık ve uzay teknolojisi eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan havacılık ve uzay teknolojisi alanı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edildi."

Okulun 200 öğrencilik pansiyonu bulunuyor

Müfredatın; Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TAİ ve TEİ temsilcileri ile alan öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlandığına işaret eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Hazırlanan çerçeve öğretim programı kapsamında eğitim verecek olan ilk meslek lisemizi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açtık. 24 bin 770 metrekarelik alanda kurulan okulumuz, eğitim binası, atölye binası ve pansiyon binası olmak üzere 3 ana binadan oluşuyor. Okulda 32 derslik, 6 laboratuvar, 2 resim ve müzik atölyesi ile konferans salonu bulunuyor. Okul pansiyonu 64 kız öğrenci ve 136 erkek öğrencinin konaklamasına uygun olmak üzere 200 yatak kapasitesine sahiptir. İl dışından alınacak öğrenciler banyo ve lavaboları oda içerisinde olan, bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan tek kişilik odalarda barınacaklar. Okulumuz, gerekli tüm atölye ve laboratuvar imkanına sahip."

Bakan Özer, okulun kurulmasında paydaş kurumlar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hazırlık okuyacaklar; öğretmenler seçilerek alınacak

Okulun, havacılık ve uzay teknolojisi alanında Türkiye'deki ilk meslek lisesi olduğunu belirten Özer, "Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulu kapsamında eğitim verecek. Okulun yönetici ve öğretmenleri seçilerek alınacak. Okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak. 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim öğretim verilecek ve tüm öğrenciler bakanlığımızca yapılan merkezi sınav puanına göre alınacak." ifadelerini kullandı.

Hayali, havacılık olan gençlere davet

Okulda verilecek eğitimin, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlandığını anlatan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde yeni hedefimiz havacılık ve uzay. Savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ve yeni Vecihilerin yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında açılacak bu lisemiz, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu oldukça önemlidir. Bundan böyle havacılığın Vecihileri Elmadağ'da yetişecek inşallah. Savunma sanayimizin geleceği artık bu okulda yetişecek gençlerimize emanet."

Özer, havacılık ve uzay teknolojisi alanında tasarım ve imalat, itki sistemleri ile elektronik sistemler dalının yer aldığını belirterek, "Hayali havacılık ve uzay olan öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuzu ziyaret etmeleri için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.