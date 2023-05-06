SUDAN - da 15 Nisan’da başlayan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDG) arasında başlayan çatışmalar ateşkes kararlarına rağmen tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre ise çatışmalar Hartum sınırını da aşmış Omdurman'da top sesleri duyulduğu aktarılmıştı. İki şehirde de çatışmaların devlet ve askeri altyapının yakınlarında yoğunlaştığı belirtildi.

SUDAN ORDUSU ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Ayrıca Hartum'da nüfusun yoğun olduğu bölgelere sığınan HDK, Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni fabrika ve hastaneleri hedef alarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Sudan Silahlı Kuvvetleri ve ülkenin de-facto lideri General Abdel Fattah al-Burhan da HDK'nın askerlerinin evlerine girdiğini ve ailelerini esir aldığını öne sürdü.

SUDAN BÜYÜKELÇİMİZE SİLAHLI SALDIRI

Çatışmaların devam ettiği bölgede bu gelişmeler yaşanırken gelen bir son dakika bilgisi yürekleri ağza getirdi. Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldı.

HABER: SELÇUK BULUT