İstanbul

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuarda, zeytin ve zeytinyağı üreticisi 80, peynir ve süt ürünleri üreticisi 40 firma yer aldı.

Türkiye'deki peynir çeşitliliği ile zeytin ve zeytinyağının, ülkede ve dünyada tanıtılması amacıyla düzenlenen fuarda, sektörün üretim ve satışlarının artması, dünyada hak ettiği yeri alması hedefleniyor.

Fuarı düzenleyen firmanın satış direktörü Yasemin Önder, Türkiye'nin her bölgesinden zeytin ve peynircilerin yer aldığı fuarda, amaçlarının yörelerdeki tatları insanlara tattırmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların zincir markette ya da herhangi bir yerde bulamayacağı ürünlere ulaşmalarını sağlamak istediklerini dile getiren Önder, yine firmaların iş bağlantıları kurup uluslararası arenada da kendilerini temsil etmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu yıl deprem bölgesindeki firmaları, sosyal sorumluluk anlamında destek olmak için fuara ücretsiz davet ettiklerini belirten Önder, "Fuarımız 4 gün boyunca devam edecek. Ayrıca fuarda üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin katkısıyla mobil mutfakta da etkinliklerimiz, konferans, panellerimiz olacak. Fuarın üçüncü gününde Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nın ödül töreni olacak. Vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA