BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AA- Büyükelçi Önal, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Filistin konulu Orta Doğu oturumunda konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki sorunun, tarihi boyunca en zor dönemlerinden geçtiğini belirten Önal, kutsal alanların tarihi statükosuna yönelik ihlallerin, Harem-i Şerif'in kutsallığına saygısızlığın ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların, gerginliğin tehlikeli bir şekilde artmasına ve şiddet sarmalına yol açtığını ifade etti.

Önal, Türkiye'nin, İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları ve sivil Filistinlilerin alıkonulmasını çok güçlü bir şekilde kınadığını anımsattı.

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden kişilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Önal, "Ramazan ayında ve öncesinde İsrailli muhataplarımızla her düzeyde yoğun görüşmeler yürüttük. Gerginliğin artmasının tehlikeleri hakkında uyardık. Uyarılarımızın baştan dikkate alınmasını arzu ederdik." diye konuştu.

Büyükelçi Önal, işgal altındaki Filistin topraklarının diğer kısımlarında da durumun "alarm verici" olduğuna, yasa dışı yerleşim birimi faaliyetleri, yıkımlar ve tahliyelerin hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekti.

"Çözülmezse ciddi sorunlar doğuracak"

Yerleşimciler tarafından yürütülen şiddetin daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını söyleyen Önal, "Bu nedenle yılbaşından bu yana birçok Filistinli hayatını kaybetti. Uluslararası toplumun sahadaki bu tehlikeli gidişatla ilgili derin endişesini paylaşıyoruz. Çözülmemesi halinde sorun çok ciddi sonuçlar doğuracak." dedi.

Önal, Türkiye'nin, İsrail-Filistin sorununun temel nedenlerine inilmesinin önemine defaatle işaret ettiğini hatırlatarak, "İşgali sonlandırmak, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün ön koşulu. 1967 sınırlarını temel alan ve Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız ve egemen bir Filistin devleti olmadan Orta Doğu'da kalıcı barış elde edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu amaca ulaşmak için siyasi yola dönmeye ve barış sürecini tekrar canlandırmaya acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Önal, Filistin'in idari, ekonomik ve güvenlik kapasitesine de destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

Büyükelçi Önal, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve Suriye ile Lübnan'ı da etkileyen yıkıcı depremlerin bu ülkelerdeki Filistinli mültecilerin de halihazırda zor olan yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirterek, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) öneminin tekrar görüldüğünü ifade etti.

UNRWA'nın kriz döneminde hayat kurtarıcı acil yardım sağlama konusunda başarısını tekrar ortaya koyduğunu söyleyen Önal, tüm ülkelere UNRWA'nın çalışmalarına destek verme çağrısında bulundu.

Önal, şunları kaydetti:

"Bir gün İsrailler ve Filistinlilerin yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabileceğine dair ümitliyiz. Türkiye, İsrail-Filistin sorununa iki devletli vizyon çerçevesinde kalıcı ve kapsamlı çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir. Türkiye, Filistin halkına, kendi egemen ve bağımsız ülkelerinde yaşama hakkı da dahil olmak üzere vazgeçilmez haklarını elde etmeleri için tam destek vermeye devam edecektir."