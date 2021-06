Abdullah AKOSMAN

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR KİME AİTTİR?

2016'DA YAZDIĞIM BU YAZI 662 BİN KEZ OKUNMUŞ!..

2021’DE YAPTIĞIM GÜNCELLEME İLE BANKALARIN SERMAYE YAPILARI…

1-ZİRAAT BANKASI :

Hazine %55

T.C. Ziraat Bankası %19

TCMB Mensupları Sosyal Güvenlik ve %5

Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Türkiye Garanti Bankası %3

Türkiye İş Bankası %2

2-HALK BANKASI

%51 Özelleştirme idaresi %49 Halka açık

1- Türkiye Varlık Fonu 638.825.500 TL 51,11 2- Halka açık kısım 611.091.275 TL 48,89 3- Diğer 1.250.000.000 TL 100

3-VAKIF BANK

A- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.075.058.639,56 27,52% B- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 387.673.328,18 9,93% B- DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.591.250,53 0,07% C- VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI 402.552.666,42 10,31% C- DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,04% D- TÜRKİYE VARLIK FONU 1.405.622.489,96 35,99% D- HALKA AÇIK 630.596.722,63 16,14% TOPLAM 3.905.622.490 100,00%

4-İŞ BANKASI

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla İş Bankası'nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

• İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: %37,08

• Atatürk Hisseleri*: %28,09

• Halka açık pay: %34,83

İş Bankası'nın 2021 Mart sonu itibarıyla piyasa değeri 23.137.573.800 TL'dir.

5-GARANTİ BANKASI

2020 Yılında Garanti Bankası Ortaklık Yapısı

Bankanın ana hissedarı BBVA'dır. ...

Garanti Bankası'nın hisselerinin %49. 85'i Banco Bilbao Vizcaya Argenteria S.A (BBVA)'nın, %0.05'i Doğuş Grubu'nun ve geriye kalan %50.1'i halka açıktır. Depo sertifikaları ABD ve İngiltere'de işlem görmektedir.24 Mart 2020

6-AKBANK

Halka açık kısım %51

Sabancı Holding, İlişkili Kuruluşlar, Kişiler %49

7-YAPI KREDİ

Banka’nın %9,02 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.’ye ait olup, %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100’ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler’e (KFS) aittir. Koç Grubunun Banka’daki doğrudan ve dolaylı toplam sahiplik oranı %49,99’dur. Banka hisselerin %20,00’lik kısmı ise UniCredit S.P.A.’ya aittir. Kalan %30,03 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka’nın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

8-FİNANSBANK

% 99,88 Katar National Bank(qpsc) %0,12 Diğer

9-DENİZBANK

Emirates NBD Bank PJSC 5.696.099.996 %100.00

TOPLAM 5.696.100.000 %100

10- TEB

TEB HOLDİNG A.Ş.** 1.212.414.500,00 %55,00 BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.* 518.342.498,52 %23,51 BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.* 467.879.148,84 %21,23 BNP PARIBAS SA 5.253.352,00 %0,24 KOCAELİ TİCARET ODASI 500.500,64 %0,02 GENEL TOPLAM 2.204.390.000,00 %100,00

11-ŞEKERBANK

Şekerbank hisselerinin yüzde 50,99'u halka arz edilmiş durumdadır. Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Kalan hisselerden Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na ait oran yüzde 30,51'dir.

12-ING BANK

ING Bank N.V. 3.486.267.793

John T. Mc Carthy

TOPLAM 3.486.267.797

13-HSBC

%100 İngiltere

% 89,99 HSCB Bank Middle East Ltd.

%10,01 “ “ “ Holding B.V.

Toplam: 652.290.000.- TL

14-ODEABANK %100 Lübnanlı

Bank Audi SAL 2.513.293.000,00 %76.42 European Bank for Reconstruction and Development 263.394.000,00 %8.01 International Finance Corporation 209.251.900,00 %6.36 IFC FIG Investment Company S.a.r.l 112.674.100,00 %3.43 H.H Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan 131.697.000,00 %4.00 Mohammad Hassan Zeidan 58.532.000,00 %1.78 Toplam 3.288.842.000 100,00%

15-BURGAN BANK

Burgan Yatırım 1990 yılında İMKB hisse senedi piyasasında aracılık ve kurumsal finansman hizmetleri veren bir aracı kurum olarak sektörde yerini aldı.

Nisan 2005 tarihinde, Yunanistan'ın önde gelen finans kuruluşlarından Eurobank EFG Grubu tarafından satın alınmasıyla değişen ortaklık yapısı gereği %100 hissesi Eurobank Tekfen'e devredildi.

2012 Aralık ayı itibariyle Burgan Bank tarafından satın alınmasıyla ilgili resmi açıklamanın ardından Eurobank Tekfen'in yeniden değişen ortaklık yapısında, banka hisselerinin %99,26'sı doğrudan Burgan Bank K.P.S.C.'ya devrolmuştur.

KIPCO (Kuwait Projects Company) iştiraki olan Burgan Bank, Kuveyt dışında Cezayir, Irak, Ürdün ve Tunus'ta faaliyet gösteriyor. 1977 yılında kurulan bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında hizmet veren Burgan Bank, yenilikçi ürünleri ve ileri teknolojiye sahip hizmet kanallarıyla bölgede lider konumda bulunuyor.

16-ALTERNATİF BANK

The Commercial Bank (Katar)

2.213.739.996,00

%100 Katarlılar

17-ANADOLU BANK

Banka ortaklık yapısı ise şu şekildedir; Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. %69,98'lik pay ile ve Mehmet Rüştü Başaran %27,32'lik pay ile ana sermayedarlar konumundadır.

18-FİBA BANK

Hissedarlar, Sermaye Miktarı (TL), Hisse Adedi, Hisse Oranı (%). Fiba Holding A.Ş, 673.807.731,27, 67.380.773.127, 71,59. TurkFinance B.V., 93.645.475,05 ...

19-BANK ASYA

%54 Halka Açık %46 TMSF

20-TÜRKİYE FİNANS

Saudi National Bank 1.742.676.447 67,03

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 274.838.187 10,57

Diğer Ortaklar 582.485.366 22,40

TOPLAM 2.600.000.000 100,00

21-KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'ün sermayesinin %62,24'ü Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), %18,72'si Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, %9'u Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi'ne, %9'u İslam Kalkınma Bankası'na ve %1,04'ü diğer ortaklara aittir.

22-ALBARAKA TÜRK

Ortadoğu gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu, İslam Kalkınma Bankası ve yerli bir sanayi grubunun ortaklığıyla kurulan Albaraka Türk'ün Mart 2016 itibarıyle ortaklık yapısında yabancı ortakların payı %65,98, yerli ortakların payı %9,20, halka açık olan pay ise %24,82'dir.

23-TEKSTİLBANK

Diğer 7.16

Industrial And Commercial Bank Of China Limited 92.84

**MERKEZ BANKASI**

Hisse Sınıfı Hisse Adedi Hissedarlar Hisse Payı (%) A 137.800 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 55,12 B 48.057 T.C. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 19,22 2.774 T. Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 1,11 6.208 T. Garanti Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 2,48 5.818 T. İş Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 2,33 1.386 Yapı ve Kredi Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 0,56 75 Akbank TAŞ Genel Müdürlüğü 0,03 22 Türk Ekonomi Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 0,01 64.340 (7 Hissedar) 25 ,74 54 ING Bank AŞ 0,02 C 7 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 0,003 D 23.490 Tüzel Kişiler (92 Hissedar) 9,40 24.309 Gerçek Kişiler (6.369 Hissedar) 9,72 47.806 (6.461 Hissedar) 19,12 250.00 (6.470 Hissedar) 100,00

BANKA BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERİN DURUMU NE OLUYOR???

* Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?

Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder.

* Varlık yönetim şirketine devredilmeden önce banka borçlu kişiyle ne gibi süreç işletir?

Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçer ve yasal takip süreci başlatılır. Bu 90 günlük süreçte banka müşterisine sözlü ve/veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatır. Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanır.

Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’na yaptığı aylık bildirimlerde belirtir ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebilir.

90 günlük süreden sonra ise banka alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatır.

Tüm bu süreç kredi kayıt bürosuna raporlandığı için müşterinin kredi notu olumsuz etkilenir. Bu durum müşterinin uzun vadede kullanmak isteyeceği kredileri ve kredi başvurularını da doğrudan etkileyecektir.

* Bankalar bu borçları neye göre ve ortalama yüzde kaç iskontolu satıyor? Örneğin; şirketler 100 liralık batık krediyi kaça alıyor?

Satışa konu edilecek tahsili gecikmiş alacak portföylerinin seçim kriterleri bankaların kredilerinin yoğunlaştığı alanlara ve tahsil süreçlerine göre değişiklik göstermektedir. Portföylerin satış tutarları da kredi türlerine ve teminat yapılarına bağlıdır. Dolayısıyla satış tutarı her ihalenin durumuna ve makroekonomik koşullara göre değişir ve ortalama bir fiyat vermek çok yanıltıcı olacaktır.

* Bir kişinin kredi alacağı varlık yönetim şirketine devredildiyse, bu kişi kara listeye girer mi? Ya da kişi hangi durumda kara listeye girer?

Bankalar tarafından kredi geri ödemelerindeki gecikmeler Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yapılan aylık bildirimlerde belirtilir ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebilir. Bu bildirimler dosyanın devredilmesinden sonra Varlık Yönetim Şirketleri tarafından da devam etmektedir.

* Bankalar, tüketiciden tahsil edemediği krediyi varlık yönetim şirketine devrettikten sonra o tüketici nasıl bir yol izlemeli?

Borcu devralan Varlık Yönetim Şirketi müşteriyle iletişime geçer ve borcun bankadan kendilerine devredildiği hakkında bilgi vererek müşteriye borcunu kapatabilmesi için uygun bir yapılandırma modeli sunar. Müşterinin bu anlamda borcunu devralan Varlık Yönetim Şirketi ile iletişimde olması ve VYŞ ile anlaştığı ödeme planına sadık kalması yeterlidir.

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR KİME AİTTİR?

2016'DA YAZDIĞIM BU YAZI 662 BİN KEZ OKUNMUŞ!..

1-ZİRAAT BANKASI %100 Devlet Bankası

2-HALK BANKASI %51 Özelleştirme idaresi %49 Halka açık

3-VAKIF BANK %58 Vakıfbank Gn. Md %16 Vakıfbank çalışanları %25 Halka açıktır

4-İŞ BANKASI %40 Munzam Sandık Vakfı %32 Halka Açık %28 Atatürk Hisseleri/CHP yönetiminde

5-GARANTİ BANKASI %25 İspanyol banka Banco Bilbao %50,7 Halka açık %24,2 Doğuş Grubu

6-AKBANK %41 Sabancı Holding %10 Amerika Citibank %49 Halka açık

7-YAPI KREDİ %41 Koç Grubu %41 İtalyan Unicredit %18 Halka açık

8-FİNANSBANK % 100 Katar

9-DENİZBANK % 100 RUS SİBERBANK 10 -TEB %68 FRANSIZ BNP PARİBAS %28 Çolakoğlu Grubu % 4 Halka açık

11-ŞEKERBANK %34 Şekerbank Çalışanları %34 Kazakistan %32 Halka açık

12-ING BANK %100 Hollanda

13-HSBC %100 İngiltere

14-ODEABANK %100 Lübnanlı

15-BURGAN BANK %100 Kuveytliler

16-ALTERNATİF BANK %100 Katarlılar

17-ANADOLU BANK %100 Habaş Grup Türk

18-FİBA BANK %100 Fiba Grup/Özyeğin

19-BANK ASYA %54 Halka Açık %46 TMSF

20-TÜRKİYE FİNANS %67,03 Suudi Arabistan %10,57 Gözde Girişim % 22,40 Diğer Ortaklar

21-KUVEYT TÜRK %81 Kuveytliler %19 Vakıflar Gn.Md.

22-ALBARAKA TÜRK %77 BAHREYN %23 Halka açık

23-TEKSTİLBANK Uzun dönem GSD Holding’in Tekstilbank’taki hissesi % 75 idi, Tekstilbank; 2014 yılında dünyanın en büyük bankalarından ÇİN/ ICBC‘ye satılmış ve faaliyetlerine bu çatı altında devam etmeye başlamıştır. Günümüzde de Tekstilbank’ın %75,5’lik hissesi ICBC’de (Çin) iken; geri kalan kısmı İMKB’de işlem görmeye devam etmektedir.

**MERKEZ BANKASI**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Türleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin sermayesi 25.000 TL olup 250.000 adet hisseye ayrılmıştır. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu uyarınca, Merkez Bankası hisse senetleri (A), (B, (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olup (A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazineye, (B sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara, (C) sınıfı hisse senetleri 15.000 hisseyi geçmemek üzere milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere, (D) sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiştir. 2017 yıl sonu itibarıyla, Merkez Bankası sermayesinin yüzde 55,12'si (A) sınıfı, yüzde 25,74'ü (B sınıfı, yüzde 0,02'si (C) sınıfı, yüzde 19,12'si ise (D) sınıfı hisselerden oluşmaktadır. Merkez Bankası Kanunu ve Banka Esas Mukavelesi uyarınca Banka sermayesi, Genel Kurulda sağlanacak 2/3 çoğunluk ve Bakanlar Kurulunun onayıyla artırılabildiğinden, 28.04.1988 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ve 24.06.1988 tarih, 88/13075 sayılı Banka Esas Mukavelesi'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile sermaye 25.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.