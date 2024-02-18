Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2024 TR-YÖS/1, bu yıl 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2024-TR YÖS/1'e başvurular 1-18 Mart'ta ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.

Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek sınav 52 ülkede ve 78 merkezde yapılacak.

Devlet üniversiteleri artık uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemeyecek, TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabilecek.

Vakıf yükseköğretim kurumları da TR-YÖS sonuçları ile öğrenci kabul edebilecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) de kendi öğrenci kabulünde TR-YÖS'ü kullanacak.

Türkiye'nin yanı sıra 2024 TR-YÖS/1 sınavının gerçekleştirileceği ülkeler şöyle:

KKTC, Almanya, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Hindistan, Hollanda, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mali, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün, Yunanistan.

Yükseköğretim Kurulu, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama geçen yıl gerçekleştirilmiş ve yıl içinde iki kez TR-YÖS sınavı düzenlenmişti.