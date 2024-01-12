2024 yılına yeni girdiğimiz bu günlerde karayolu navlununda mazot maliyetinin %50’yi geçtiğini kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Ülke olarak, karayolu navlununda mazot maliyeti %50’yi geçti. Avrupa’nın iki katını aştık. Ülkemizde son 3 yıl içinde, mazot 6 kat, navlun 4 kat arttı.” dedi.

Fedakarlığı kamyon sahipleri yapıyor, dönüş yükü bulamayan zarar ediyor

Artan maliyetler karşısında fedakarlığı genellikle kamyon sahiplerinin yaptığını anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yollarda ticari taşımaların %85’nin şahısların sahip olduğu, spottan tedarik edilen ve sayıları toplamda 420 bini bulan 16 ton ve yukarısı tonajda kamyonlarla yapıldığı düşünüldüğünde, fedakarlığı kamyon sahipleri yapıyor. Kendilerinden, kamyonlarının bakımlarından, lastiklerinden, sigortalarından, günlük giderlerinden fedakarlık yaparak, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Dönüş yükü alamadıklarında ise zarar ediyorlar. Ticari yük taşıması yapan bir kamyon, yükle ayda asgari 9.600 bin km yol gidemezse zarar ediyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Kontrat lojistiği de kan ağlıyor. Teknoloji ve ağ gücüyle giderken, yük verdiği kamyona dönüş yükünü organize edemeyen lojistik firması da zarar ediyor, onun spottan yük verdiği kamyonda zararda. Etkili ve hızlı “dönüş yükü” organizasyonu yapabilme gücü, kontrat lojistiği yapan binin üzerindeki lojistik firması için hayati derece önemlidir ve sayıları 420 bini bulan bireysel kamyon sahipleri için de aynı öneme sahiptir. Bu noktada, dönüş yükü bulmada, teknolojiden faydalanma dönemine geçilmelidir. Lojistik sektörünü gerçek-zamanlı ve konum-tabanlı olarak uçtan uca dijitalleştiren Tırport, 14 ülkede ve 8 dilde global ölçekte hizmet vererek, kamyonların dönüş yükü bulmasına katkı sağlamaya devam ediyor.” diye konuştu.