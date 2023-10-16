Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinin Tarihsel Gelişimi 16.11.1993 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'dan alınan makam oluruyla başlamıştı.

O tarihlerde ismi İçel olan Mersin ili Bozyazı ilçesinde Batı Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının yetiştirilmesi ve millî kimliklerinin korunması amacıyla Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinden gelecek Türk çocuklarının okuyabileceği, İngilizce öğretim yapacak olan Anadolu İmam hatip lisesinin açılması kararlaştırılmıştı.

1997 yılından itibaren Hollanda hükümetinin Türkiye’den din görevlisi alımına son verip bu hizmetin Hollanda'da yaşayan ve konuya ilgi duyan T.C. vatandaşları marifetiyle sürdürülmesi yoluna gidileceğini ilan etmesi bu kararın alınmasında etkili olmuştu.

1999 tarihine gelindiğinde ülkemizin Balkan ülkeleri ile Kırım’daki menfaatlerinin temini ve bu ülkelerdeki soydaşlarımızın zararlı dini cereyanlardan korunması, din adamı ihtiyaçlarının mahallinden karşılanması, bu ülkeler ile ülkemiz arasında sağlam, kalıcı bir diyaloğun ve dostluk köprüsünün oluşturulması gibi bir dizi amaçla sözü edilen ülkelerden uluslararası Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alınarak din görevlisi olarak yetiştirilip ülkelerinde görev almalarının sağlanmasının uygunluğu değerlendirilmişti.

Bu konuda İçel (Mersin) Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı öğrencilerle birlikte, Kırım ve Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın çocuklarından ülkemizdeki ilköğretim okulu 8. sınıfa denk öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin, masrafları Türkiye Diyanet Vakfı’ndan (TDV) karşılanmak üzere mahallinde yapılacak sınavla imam hatip lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi olarak alınması kararlaştırılmış ve işleyiş, yapılan protokolle tespit edilmişti.

Bahse konu protokolün “Ortak Hükümler” başlığı altında (d) bendinde öğrenciler Balkan Ülkelerinden, KKTC’den, Kırım’dan, özellikle Hollanda’dan Türkiye Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba topluluklarından getirilmiş ve Bozyazı İlçesinde eğitim öğretime başlamıştı.

O dönemde Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü idim.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinin Bozyazı’da açılmasında büyük katkılarım olmuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü dönemimde bu konu ile ilgili bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum:

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinin kendi il ve ilçelerinde açılması için 10’larca müracaat olmuş ve Milli Eğitim müdürlüğü dönemimde Uluslararası Anadolu İmam Hatip lisesinin Bozyazı’ya açılmasını sağlanmıştık.

Anamur ve Bozyazı birbirine yapışık iki ilçe…

Bozyazı 1988’li yıllarda İlçe olmadan Anamur’a bağlıydı ve 10’larca yıl İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak bu ilçenin eğitim öğretim hizmetlerini de yürütmüştüm…

O yıllarda rahmetli ağabeyim Hamdi Mert Bey Hollanda'da Din ataşesiydi…

Sayın Hamdi Mert ağabeyimin gayretleri sonucu Türk hükümeti ile Hollanda hükümeti arasında Hollanda’da çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının milli kimliklerinin korunması, ileriki yıllarda bu ülkedeki vatandaşlarımızın Din görevlisi ihtiyacının karşılanması ve zararlı dini akımların etkisinden korunması amacı ile eğitim alanında bir anlaşma yapılmıştı…

Bu anlaşmaya göre Türkiye’de ilk defa yurt dışındaki işçi çocuklarının okuyabileceği Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması kararlaştırılmıştı…

Bu karar duyulduktan sonra her İl ve İlçe bu okulun kendi bölgelerinde açılması için harekete geçmişti…

Anamur ve Bozyazı’da bu okulun kendi yöremizde açılabilmesi için arayış içine girmiştim…

Bozyazı’da ailemizin verdiği bir arsa üzerine yine ailemizin gayretleriyle 4 katlı Kur’an Kursu yaptırılmış ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışlanmıştı…

Ağabeyim’ in bu binadan haberi vardı…

Değişik açılardan binanın fotoğrafını çektirip ilgililere ulaştırmış ve Diyanet Vakfı ile anlaşarak ailemizin de rızasını alarak Kur’an Kursu binasının Anadolu imam Hatip Lisesine tahsisini sağlamıştık…

İlçe Milli eğitim müdürü olarak yurt içi ve yurt dışı yazışmaları ben yapmıştım…

Bu yazışmalar sonucu 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığının 16.01.1993 gün ve Din Öğretimi Genel müdürlüğünün 5378 sayılı makam onayı ile Uluslararası Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmıştı…

…Ve büyük gayretler sonucu 1993-1994 eğitim öğretim yılında Bozyazı’ya yurt dışından özellikle Hamdi Mert ağabeyimin ateşelik yaptığı Hollanda’daki Türk ailelerinin çocuklarının okuyacağı Bozyazı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim öğretime başlamıştı…

Hollanda Diyanet Vakfı; Sayın Hamdi Mert ağabeyimin gayretleriyle, yaptığım yazılı müracaatların da etkisiyle ve Milli Eğitim bakanımız Sayın Nevzat AYAZ’ın makam onayı ile Hollanda’da ve başka ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitimi amacıyla Bozyazı İlçesinde 21 derslikli ayrıca 5 yıldızlı otel görünümünde pansiyonu bulunan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmasına vesile olmuştu…

21 derslikli ve pansiyonlu yeni binaya taşınmadan önce ailemin bağış yaptığı arsa üzerine 4 katlı bina yapmış ve burada Uluslararası Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılmasını sağlamıştık…

Bu okulda okuyacak olan öğrenciler için Hollanda’da sınav yapılmış ve sınavı kazanan 100 öğrenciyle eğitim öğretime başlanmıştı…

Hollanda’dan ve yurt dışından gelecek öğrencileri karşılama ve okulun açılış töreni çok muhteşem olmuştu…

Açılış törenin programını okulun kurucu müdürü sayın Selahattin Yıldız’la birlikte yapmış ve açış konuşmasını yapmak da bana nasip olmuştu…

Öğrenci velilerine ve öğrencilere uçaktan indikleri anda dağıtılmak üzere bir kitapçık hazırlanmış ve “Hoş Geldiniz” adını taşıyan kitapçık içinde kurucu müdür Selahattin Yıldız’ın yazısı, Uçakla Antalya Havalimanına gelecek öğrencilerin Bozyazı’ya gelişleriyle ilgili yolculuk programı, kroki şeklinde yol güzergâhı, yol güzergâhı üzerindeki yerleşim merkezleri, Anamur ve Bozyazı hakkında detaylı bilgiler ve okulun tanıtımı yer alıyordu…

Okulun tanıtımı ile ilgili olarak şöyle demiştik:

“Şirin Bozyazı İlçesinin Denizciler Mahallesinde kurulan bu müessese, sırtını Toroslara dayamış, yüzünü Akdeniz’e çevirmiş ve kollarını sizlere açmıştır.

4 katlı bir bina olan okulumuzun modern bir eğitim merkezi haline getirilebilmesi için bir ay süre ile hummalı bir şekilde çalışılmış, rahat ve huzurunuzu temin etmek için hiçbir maddi ve manevi fedakârlıktan kaçınılmamış ve büyük ölçüde de amaca ulaşılmıştır.

Binada yapılan geniş tadilatın yanı sıra;

a-Pırıl pırıl sınıf ve yatakhane hazırlanmıştır.

b-Modern bir mutfak ve çamaşırhane düzenlenmiştir.

c-Çevre düzenlemesi devam etmektedir.

d-Ayrıca terasa modern bir kafeterya yaptırma çalışmalarımız sürmektedir.

Özellikle öğrencilerimizi bir baba-kardeş şefkatiyle kucaklayacak öğretim ve hizmet kadrosuyla okulumuz hizmete hazırdır.

Bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızın emin ellerde olduğunu biliniz… Bu hizmetin ortaya çıkmasında ve yürütülmesinde emeği geçen ve geçecek olanlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Rızasına uygun bir hizmetin verilmesinde Rabbimizden yardım diliyoruz.

…Ve yeniden hepinize HOŞ GELDİNİZ diyoruz.”

Hollanda’dan uçakla Antalya’ya gelen öğrenciler için bir karşılama ve yolculuk programı yapmıştık…

Öğrenciler 14 Kasım 1993 ‘de Pazar günü uçakla Antalya’ya gelmişlerdi… Bir çift göz onları izliyordu…

Aynı gün 4 otobüsle Antalya şehir gezisi yaptırılmıştı… Şehir gezisinden sonra Düden ve Lara şelaleleri gezdirilmişti… Gece Antalya’da konaklanmıştı…

15 Kasım 1993 Pazartesi günü saat 8.30’da Bozyazı’ya hareket edilmişti…

Yolda Aspendos, Side-Manavgat şelaleleri gezdirilmişti…

Saat 12.00’de Alanya’ya gelinmişti… Kale-Damlataş mağaraları gezilmiş ve öğle yemeği yenmişti…

Saat 14.00’de Antalyadan Bozyazıya hareket edilmişti… Gazi Paşa İlçesinde çay molası verilmişti…

Saat 17.00’de Bozyazı’ya gelinmişti… Öğrenciler okulda, Veliler Motel’de gecelemişlerdi…

16 Kasım 1993 Salı günü saat 10.00’da okulda açılış töreni düzenlenmişti… Bu törende kimler yoktu ki…

Milli Eğitim bakanını temsilen gelen Bakanlık temsilcileri… Hükümeti temsilen gelen siyasiler… Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri… Hollanda Diyanet Vakfı yetkilileri… Dışişleri Bakanlığı yetkilileri… Din öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcileri… İçel Valisi… Çevre İlçe kaymakamları… Çevre İlçe belediye başkanları…

Bu açılış töreninde herkesin beğenisini kazandığını tahmin ettiğim duygulu bir konuşma yapmıştım…

Ayrıca bu tören için haftalarca önce Anamur’da özel olarak hazırladığımız Kafkas ekibimiz de bir gösteri yapmıştı…

Türkiye’de bir İLK’i Bozyazı’da benim doğduğum yörede, Denizciler Mahallesinde benim doğduğum evin bitişiğinde anne-babamın verdiği arsa üzerine ailemin yaptırdığı 4 katlı binada gerçekleştirmiştik…

Bu benim için hayatımın en büyük mutluluk kaynağı olmuştu…

İlerleyen yıllarda bu binamız ihtiyaca cevap veremez olmuş, bunun üzerine çok yakın akrabamız ve Bozyazı’da belediye başkanlığı yapmış olan merhum sayın Mustafa Deniz’in verdiği arsa üzerine Türkiye Diyanet vakfınca 2 bloktan oluşan bir bloku 21 derslikli okul, diğer bloku pansiyon olan Anadolu imam Hatip Lisesi yapılmış ve öğrenciler buraya taşınmıştı…

İşte Türkiye’de ilk defa açılan Uluslararası Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılış öyküsü…

…Ve yurt dışından gelen öğrencilerin pek çok anılarla geçen

Eğitim Öğretimleri…

Hoşça kalınız.