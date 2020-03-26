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Zonguldak Valisi: Kentte risk bir miktar daha yüksek

Emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu Zonguldak'ta, koronavirüs salgını nedeniyle denetimler titizlikle uygulanıyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş madenler nedeniyle erken yaşta emekliliğin olduğunu belirterek, "Madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz daha fazla. Koronavirüs nefes yollarında etkili olduğu için, sanki bir miktar daha riskin yüksek olduğu söylenebilir" dedi.

26 Mart 2020 Perşembe 10:08
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Zonguldak Valisi: Kentte risk bir miktar daha yüksek

Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzasının bulunduğu Zonguldak'ta, son yıllarda emekli sayısı, çalışan sayısının üzerinde bulunuyor. 1990'da 35 bin işçinin çalıştığı kentin en önemli istihdam kaynağı Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda, halen 7 bin 900 maden işçisi çalışıyor. Kurumun 14 bin norm kadro altında çalışması ve maden işletmelerindeki erken yaşta emeklilik nedeniyle kentte emekli sayısı, çalışan sayısından fazla bulunuyor. Zonguldak SGK İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte toplam 132 bin 600 aktif sigortalı bulunurken, 161 bin 200 emekli bulunuyor. Emekli sayısının, çalışan sayısından 28 bin 600 kişi daha fazla olduğu Zonguldak'ta 2019 yılı nüfusu 596 bin 53 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta önlemler alındı. Zonguldak Valiliği koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Maden işçiliğinden dolayı koah hastalığının yüksek olduğu kentte, kronik rahatsızlığı bulunan hastaların ihtiyaçları da titizlikle gideriliyor. Zonguldak Valiliği, belediyeler ve diğer kurumlar Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı kararların halkın uyması için sık sık uyarı ve denetimler yapıyor. Yapılan uyarıların ardından cadde ve sokakların yanı sıra halkın yoğun kullandığı sahil gezi yolu boşaldı. Vatandaşlar, herkesin uyarılara uymasını istedi.

VALİ BEKTAŞ: BİR MİKTAR DAHA RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU SÖYLENEBELİR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta madencilik mesleğinden dolayı akciğer hastalığının biraz daha fazla görüldüğünü, koronavirüsün de nefes yollarında etkili olduğuna dikkati çekti. Buna yönelik biraz daha riskin arttığını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Türkiye'nin her yerinde hangi tedbirler alınıyorsa burada da aynı tedbirleri alıyoruz. Zonguldak'ta madenden dolayı erken emeklilik de var. Zonguldak'ın ayrıştığı madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz daha fazla. Bu gündemimizde olan koronavirüs de nefes yollarında etkili olduğu için sanki bir miktar daha riskin yüksek olduğu söylenebilir.” dedi.

'TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANIYOR'

Tedbirleri titizlikle uyguladıklarını açıklayan Vali Bektaş, şöyle konuştu:

"Ancak Sağlık Bakanlığı'mızın, diğer bakanlıklarımızın ön gördüğü tedbirler titizlikle uygulanıyor. Limanlar, gümrük, terminal, havaalanı, umuma açık yerler, her türlü ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Zonguldak'ta son durum nasıldır derseniz; insanımızı rahatlatmak istemiyoruz. Şurada ne kadar vaka var demek, bu detaylara girmenin çok anlamı yok. Biz varmış gibi ciddi bir tehdit altındaymışız gibi çalışıyoruz. Vatandaşımızın da bunu varsayarak davranmasını istiyoruz. Vatandaşımızın tedbirlerimize verdiği tepkiden memnununuz. Bir tık daha vatandaşımızın eve girmesinde uyumlu olmasını istiyoruz. Bu virüs çok kolay yayılan bir virüs. Hiç ummadığınız yerden ummadığınız problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bütün çaba sistemi zorlamadan bu işi arkaya atabilmek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakValiRiskHastaHastalıkKoronavirüsCovid19
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