Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı

ZONGULDAK (DHA)

Zonguldak’ta, sondaj çalışması sırasında ana su hattı borusu patladı. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe fışkıran su nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Onarım çalışması nedeniyle 3 ilçede sular kesildi.

Bülent Ecevit Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde köprülü kavşak inşaatı için özel bir firmanın sondaj çalışması yaptığı sırada ana su hattındaki boru patladı.

Patlayan borudaki basınçlı su, yaklaşık 50 metre yüksekliğe fışkırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.