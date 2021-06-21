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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:38
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı, taş kömürünü bulan Uzun Mehmet için de anma töreni düzenlendi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında valilik önünde tören düzenlendi.  Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve daire müdürleri katıldı. Törenin ardından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 Kasım 1829'da taş kömürünü bulan ilk kişi olan Uzun Mehmet anıldı. Uzun Mehmet Anıtı'nda düzenlenen törende Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından anıta çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yeşil, Zonguldak havzasında 1848 yılından bu yana taş kömürü üretiminin devam ettiğini söyledi. Bugün ise Zonguldak ve Türkiye'de yerli ve milli üretimin arttırılmasının yollarının arandığını ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"Bugün havza tarihinin en zor şartlarında çalışıyoruz. Çalışan sayımız 7 bin 400'lere kadar geriledi. Her şart altında fedakarca üretmeye devam ediyoruz. Bugün ocaklarımızda mekanize, yarı mekanize, esnek mekanize yatırımları yapıldı, yapılıyor. Ancak üretimin artırılabilmesi için işçi açıklarının da acilen giderilmesi gerekiyor. Bizler, daha iyi şartlarda, daha fazla üretebilmek için mücadelemize devam edeceğiz. TTK’nın işçi açıklarının giderilebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. TTK, norm kadro ve tam kapasiteyle çalışıncaya kadar, Türkiye’nin TTK’ya ihtiyacı olduğunu, TTK ve MTA gibi yerli ve milli kaynaklarımızı ekonomiye kazandıran kurumlarımıza daha çok sahip çıkılması gerektiğini her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz. Üretim tarihimiz ve sendikamızın 74 yıllık mücadele tarihi ülkemizin geleceğine ışık tutuyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemin sorunlarını da bu tecrübe ışığında çözeceğiz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakDüşman Işgalinden KurtuluşuUzun Mehmet
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