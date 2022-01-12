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Zigana Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlenecek

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlenecek

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:04
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Zigana Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlenecek

TRABZON - Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlenecek.

Trabzon- Gümüşhane kara yolunda yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmalarında sona gelindi. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

MESAFE KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın 2'inci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en uzun çift tüplü kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' tünel olduğu belirtildi.

IŞIK GÖRÜNÜYOR

Kazı çalışmaları tamamlanan ve yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlenecek tünel, ulaşıma açıldığında yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zigana TüneliAvrupanın En Uzunu
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