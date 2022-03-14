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Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

14 Mart 2022 Pazartesi 15:43
Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

TRABZON - Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı Geçidi'nde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı Geçidi'nde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz yola çıkan TIR'lar yolda kalırken, aksayan trafik nedeniyle uzun araç kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yolda önlem alırken, zincir takmayan ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. TIR sürücüsü Yasin Kahraman, "Bu noktaya gelene kadar yolda bir şey yoktu. Birden kar bastırdı. Aracımız karda gitmedi. Biz de kenara çektik şimdi zincirlerimizi takıp yola öyle devam edeceğiz" dedi.

Sürücü Mümin Hacisalihoglu da "Hayat sartları bizim burada böyle. Havalar bu dönemlerde soğuk oluyor. Kar bekliyorduk zaten. Kar lastiği ve zinciri de olması gerekiyor herkesin. Herkes tedbirli olmalı. Kış ayı çıkmadan bu geçitten kar gitmez. Tedbir şart" ifadelerini kullandı.

TIR sürücüsü Selim Aydın ise "Aracımızın zinciri var. Şimdi zinciri takıyoruz. Bayburt'a gideceğiz. Buraya kadar bir problem yoktu. Burada kar birden bastırdı. İnşallah yola çıkacağız" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.03.2022 15:44
Anahtar Kelimeler:
Zigana GeçidiKar Ve Tipi
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